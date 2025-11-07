Lietuvos policija siunčia svarbų įspėjimą: kreipiasi į visus

Policijos teigimu, sukčiai dažnai apsimeta bankų darbuotojais, investavimo konsultantais ar net teisėsaugos pareigūnais, todėl labai svarbu išlikti budriems.
Ragina pasidalinti informacija dėl sukčių ir su vyresniais
Pareigūnai ragina dalytis šia informacija su artimaisiais – ypač vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie dažniau tampa sukčių taikiniais.
„Swedbank Lietuvoje pataria: Ar atpažintumėte sukčių spąstus?
Sukčiai tampa vis gudresni ir kasmet iš Lietuvos gyventojų išvilioja milijonus eurų. Štai kelios realios istorijos:
Janina (43 m.): „Sulaukiau skambučio iš tariamo policijos pareigūno. Jis įtikinėjo, kad mano sąskaita atakuojama, ir atsiuntė nuorodą prisijungti prie interneto banko. Po kelių dienų pastebėjau, kad dingo 9000 eurų.“
Marius (27 m.): „Radau investavimo galimybę socialiniuose tinkluose. Konsultantas įkalbėjo investuoti, pervedžiau pinigus, bet jie dingo, o prisijungimo prie platformos taip ir negavau.“
Kad nepakliūtumėte į panašias pinkles:
- Nespauskite įtartinų nuorodų el. laiškuose, SMS ar socialiniuose tinkluose;
- Nepasitikėkite pasiūlymais greitai užsidirbti – greito ir nerizikingo pelno nėra;
- Nutraukite pokalbį, jei pašnekovas jus skubina ar kelia įtarimų;
- Nepasitikėkite nepažįstamais asmenimis, prašančiais pinigų ar jūsų duomenų;
- Visada tikrinkite, ar svetainės ir el. pašto adresai yra tikri.
Jei įtariate sukčiavimą, nedvejodami skambinkite „Swedbank“ telefonu +370 5 268 4444 (bet kuriuo paros metu).
Būkite budrūs ir saugokite savo pinigus!
Daugiau patarimų rasite šioje nuorodoje“, – rašoma įraše.
