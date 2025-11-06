Kėdainiuose plinta klastinga sukčių afera: būtinai įspėkite draugus ir artimuosius

Lapkričio 3 dieną, apie 21 val. 17 min,. į Kėdainių rajono policijos komisariatą kreipėsi 49 metų vyras. Jis pranešė, kad laikotarpiu nuo liepos iki spalio 31 dienos, būdamas savo namuose, bendravo su nepažįstamais asmenimis, kalbėjusiais rusų kalba. Šie įtikino jį investuoti į kriptovaliutas, naftos bei tauriųjų metalų akcijas.
Deja, investicijos pasirodė esančios apgaulė – vyras prarado net 11 000 eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – dėl sukčiavimo stambiu mastu.
Patikėjo rusakalbių sukčių pažadais
Vos po keliolikos valandų, lapkričio 4 dieną 9 val. 39 min., policija gavo dar vieną panašų pranešimą. Į pareigūnus kreipėsi 59 metų kėdainietis, kuris, taip pat būdamas savo namuose, patikėjo rusakalbių sukčių pažadais apie pelningas kriptovaliutų investicijas.
Šįkart auka neteko 17 530 eurų.
Dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį – dėl sukčiavimo.
Sukčiai nesnaudžia
Tai – ne pirmi tokio pobūdžio nusikaltimai Kėdainiuose. Vos prieš kelias dienas „Rinkos aikštė“ rašė, kad pinigus prarado ir viena vietos įmonė bei gyventoja. Pakako vos kelių paspaudimų telefone ar kompiuteryje, ir iš sąskaitų dingo tūkstančiai eurų.
Pareigūnai ragina gyventojus būti itin atsargius – neatskleisti savo asmens duomenų, banko prisijungimų, nesekti neaiškių nuorodų ir nepervesti pinigų nepažįstamiems asmenims. Gavus įtartiną pasiūlymą, rekomenduojama nedelsiant nutraukti bendravimą ir pranešti policijai telefonu 112.
