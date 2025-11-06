 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kėdainiuose plinta klastinga sukčių afera: būtinai įspėkite draugus ir artimuosius

2025-11-06 09:36 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-11-06 09:36

Kėdainiuose pastarosiomis dienomis, panašu, įsisiautėjo sukčiai. Šįkart apgavikai, prisidengę tariamomis investicijomis į kriptovaliutas, naftos ar tauriųjų metalų akcijas, iš dviejų kėdainiečių išviliojo stambias pinigų sumas.

Policija (nuotr. 123rf.com)

Kėdainiuose pastarosiomis dienomis, panašu, įsisiautėjo sukčiai. Šįkart apgavikai, prisidengę tariamomis investicijomis į kriptovaliutas, naftos ar tauriųjų metalų akcijas, iš dviejų kėdainiečių išviliojo stambias pinigų sumas.

1

Lapkričio 3 dieną, apie 21 val. 17 min,. į Kėdainių rajono policijos komisariatą kreipėsi 49 metų vyras. Jis pranešė, kad laikotarpiu nuo liepos iki spalio 31 dienos, būdamas savo namuose, bendravo su nepažįstamais asmenimis, kalbėjusiais rusų kalba. Šie įtikino jį investuoti į kriptovaliutas, naftos bei tauriųjų metalų akcijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, investicijos pasirodė esančios apgaulė – vyras prarado net 11 000 eurų.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – dėl sukčiavimo stambiu mastu.

Patikėjo rusakalbių sukčių pažadais

Vos po keliolikos valandų, lapkričio 4 dieną 9 val. 39 min., policija gavo dar vieną panašų pranešimą. Į pareigūnus kreipėsi 59 metų kėdainietis, kuris, taip pat būdamas savo namuose, patikėjo rusakalbių sukčių pažadais apie pelningas kriptovaliutų investicijas.

Šįkart auka neteko 17 530 eurų.

Dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį – dėl sukčiavimo.

Sukčiai nesnaudžia

Tai – ne pirmi tokio pobūdžio nusikaltimai Kėdainiuose. Vos prieš kelias dienas „Rinkos aikštė“ rašė, kad pinigus prarado ir viena vietos įmonė bei gyventoja. Pakako vos kelių paspaudimų telefone ar kompiuteryje, ir iš sąskaitų dingo tūkstančiai eurų.

Pareigūnai ragina gyventojus būti itin atsargius – neatskleisti savo asmens duomenų, banko prisijungimų, nesekti neaiškių nuorodų ir nepervesti pinigų nepažįstamiems asmenims. Gavus įtartiną pasiūlymą, rekomenduojama nedelsiant nutraukti bendravimą ir pranešti policijai telefonu 112.

