Įspėjami gyventojai: laikinai negalėsite registruotis pas gydytojus, įsigyti vaistų

Tikimasi, kad, įdiegus suplanuotus atnaujinimus, pagerės ne tik pačios sistemos efektyvumas bei stabilumas, bet ir pradės veikti naujos funkcijos, galinčios palengvinti sistemos naudojimą sveikatos priežiūros specialistams bei farmacininkams ir pacientams.
„Planuojama atnaujinti technologinę sistemos dalį – tai užtikrins sklandesnius ir greitesnius sveikatos duomenų mainus tarp skirtingų sistemos naudotojų.
Kurį laiką nepavyks išduoti e. receptų, įsigyti vaistų
Taip pat numatoma įdiegti net kelis naujus ir ilgai lauktus funkcionalumus, susijusius su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais“, – pranešime cituojamas Registrų centro E. sveikatos skyriaus vadovas Domantas Ozerenskis.
Suplanuoti E. sveikatos atnaujinimo darbai bus atliekami penktadienio vakarą nuo 22 val. Planuojama, kad darbai truks apie 6–8 val.
Dėl atliekamų darbų laikinai nebus galima išrašyti e. receptų, išduoti ar įsigyti vaistų pagal e. receptus, registruotis pas gydytojus ir kt. Po atnaujinimo darbų galimi laikini sistemos trikdžiai.
Technologinius sistemos naujovių diegimo darbus atliks pagrindinis sistemos tvarkytojas Registrų centras.