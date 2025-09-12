Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Žino, kaip sumažinti eiles pas gydytojus: to nepaiso tiek pacientai, tiek gydymo įstaigos

2025-09-12 13:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 13:37

Nors Išankstinės pacientų registracijos sistemos vienas iš tikslų – mažinti eiles pas medikus, deja, gydymo įstaigos ir pacientai ja naudojasi per mažai. Sistemoje neskelbiami visi laisvi vizitų laikai, neregistruojami visi laukiančiųjų sąrašai. Tai lemia, kad gyventojai praranda galimybę greičiau ar patogiau patekti pas gydytoją, nesudaromos sąlygos tolygesniems pacientų srautams.

Nors Išankstinės pacientų registracijos sistemos vienas iš tikslų – mažinti eiles pas medikus, deja, gydymo įstaigos ir pacientai ja naudojasi per mažai. Sistemoje neskelbiami visi laisvi vizitų laikai, neregistruojami visi laukiančiųjų sąrašai. Tai lemia, kad gyventojai praranda galimybę greičiau ar patogiau patekti pas gydytoją, nesudaromos sąlygos tolygesniems pacientų srautams.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokius rezultatus atskleidžia Valstybės kontrolės vertinimas „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimas“.

REKLAMA
REKLAMA

„Išankstinė pacientų registracijos sistema neveikia taip, kaip turėtų. Būtina užtikrinti, kad apsilankymus pas gydytojus planuoti būtų patogu, o laisvų vizitų pasirinkimas turėtų būti didesnis. Tai padėtų taupyti tiek pacientų, tiek specialistų laiką. Šiandien valdant eiles trūksta ne technologijų, o atvirumo ir noro jomis naudotis efektyviai“, – sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

REKLAMA

Auditoriai pastebi, kad Išankstine pacientų registracijos informacine sistema (IPR IS) (https://ipr.esveikata.lt/) pastaruoju metu naudojasi vis daugiau žmonių. Deja, ji dar netapo visuotinai naudojamu įrankiu. Ją renkasi vos apie 7–8 proc. pacientų (Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) skaičiavimais, vertinant tik pacientams sistemoje matomus laikus, 13–16 proc.), rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Vizitams pas gydytojus vis dar dažniausiai registruojamasi telefonu (42 proc. apklaustų gyventojų). Šiuo būdu dažniau registruojasi kaimo gyventojai. Apklausos duomenimis, registraciją telefonu visada renkasi 51 proc. kaimo ir 37 proc. miesto gyventojų.

Vyresnio amžiaus žmonės sistema nesinaudoja dėl kompiuterinio raštingumo įgūdžių stokos, neturi interneto prieigos. Jaunesni apklausos dalyviai nurodo, kad užsiregistruoti sveikatos priežiūros paslaugoms telefonu ar registratūroje yra paprasčiau ir patogiau. Jie taip pat pažymi, kad naudotis sistema užima per daug laiko, o jos prieiga – sudėtinga.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rodoma tik pusė vizitų laikų

Kita problema – šioje sistemoje gyventojams rodoma tik apie pusė laisvų vizitų laikų, nors gydymo įstaigos turi skelbti 4 mėn. darbo grafikus ir 80 proc. laikų atverti pacientams. Šiuo metu atverta 48 proc. pirminės ir 52 proc. specializuotos sveikatos priežiūros vizitų laikų. Specialiųjų tyrimų tarnyba dar 2020 m. konstatavo, kad ne visų laisvų laikų rodymas gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad jų nėra.

REKLAMA

Tai gali paskatinti pacientus rinktis mokamas paslaugas net ir tais atvejais, kai yra galimybė gauti nemokamas. Gydymo įstaigų apklausa rodo, kad prieš penkerius metus nustatyta situacija iki šiol nėra išspręsta. Daugiau nei pusė apklaustų gydymo įstaigų, kurios skelbia laisvus vizitų laikus tiek Išankstinėje pacientų registracijos, tiek savo sistemose, rodo skirtingą laisvų vizitų dalį.

REKLAMA

Jei gydymo įstaiga negali pasiūlyti laisvo vizito laiko, ji privalo pacientą įtraukti į laukiančiųjų sąrašą. Jis turi būti sudaromas Išankstinėje pacientų registracijos sistemoje. Taip pat svarbu, kad gydymo įstaigos suteiktų galimybę registruotis į laukiančiųjų sąrašą pačiam pacientui. Deja, tokius sąrašus turi tik 45 proc. apklaustų įstaigų, tačiau beveik pusė juos pildo savo vidinėse sistemose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išankstinėje pacientų registracijos sistemoje tai daro tik 10 proc. įstaigų, vos 3,5 proc. įstaigų sąrašuose registravosi patys pacientai.

Gydymo įstaigos nurodo, kad formuoti laukiančiųjų sąrašus vidinėse sistemose ar dokumentuose yra patogiau ir greičiau nei naudojantis IPR IS. Teigiama, kad Išankstinė pacientų registracijos sistema dažnai stringa, pacientams tenka skambinti dėl netikslių registracijų ir pan.

Sveikata.lt
REKLAMA
nu
nu
2025-09-12 13:45
Jei norit, kad nebūtų eilių, reikia, kad gydytojai pradėtų dirbt ne dvi dienas po dvi valandas savaitėj, o kiekviena dieną po aštuonias valandas. Taip, kaip visi žmonės. Taip, kaip dirbo anksčiau. Dabar ateik į polikliniką, o ten tušti koridoriai, tušti kabinetai. Didžiulis pastatas tuščias.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų