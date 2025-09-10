Pyksta dėl milijonus prarijusios sistemos – medikai negali nei priimti, nei vaistų išrašyti

Užsiregistravę vizitui ir atvykę į gydymo įstaigą, kai kurie gyventojai lieka už kabineto durų, o tokią situaciją dar labiau aštrina tai, kad rugsėjo pradžia ir taip yra sudėtingas metas norint patekti pas specialistus.
Sistemos neveikia, pacientams tenka keliauti namo
Į redakciją kreipėsi kėdainietis, pasipiktinęs, kad laukęs eilėje prie gydytojo kabineto, galiausiai išgirdo, jog nebus priimtas.
„Gydytoja išėjo ir sako: „Žinokit, negaliu nieko padaryti, sistema neveikia“.
Medikai spaudai taip pat patvirtino, kad sistemos stringa jau trečia diena, o kada jos ims pilnai veikti, lieka neaišku.
Gydytojai dėl to susiduria su dideliu pacientų nepasitenkinimu, tačiau neturėdami prieigos prie paciento ligos istorijos, kai kurių sričių medikai tiesiog nė negali tinkamai atlikti savo darbų.
Stringanti sistema taip pat lemia ir tai, kad pacientų net nepavyksta priregistruoti vizitams pas gydytojus.
Direktorė patvirtina: kai sistema stringa, darbas sustoja
Kėdainių ligoninės direktorė Asta Šakickienė patvirtino, kad E-sveikatos sistemos gedimai yra opi ir pasikartojanti problema.
„Vakar tikrai strigo sistema ir tikrai buvo problema. Tokie strigimai fiksuojami visoje Lietuvoje. Kai įvyksta sutrikimas, gydytojo darbas tiesiog sustoja“, – aiškino vadovė.
Pasak jos, be veikiančios sistemos medikai neturi prieigos prie esminės informacijos – paciento ligos istorijos, atliktų tyrimų atsakymų (tomografijos, rentgeno ar MRT išrašų), negali išrašyti siuntimų ar receptų.
„Visi dokumentai jau yra kompiuteryje, popierinių variantų mes nebelaikome“, – pabrėžė A. Šakickienė.
Nors sistemą administruojantis Registrų centras apie gedimus informuoja, jų šalinimo laikas būna nenuspėjamas – kartais trunka kelias valandas, o kartais užsitęsia ilgiau.
Sistemoms vėl ėmus veikti, ligoninės registratūra pacientus, kurie neteko savo vizito, priregistruoja pas gydytoją artimiausiu įmanomu metu.
Ligoninės vadovė A. Šakickienė ragina pacientus, susidūrusius su problemomis, kurių nepavyksta išspręsti registratūroje, drąsiai kreiptis tiesiogiai į ligoninės administraciją.
„Kartais būna situacijų, kurių gydytojas ar registratorė negali išspręsti. Tokiais atvejais ieškome išeičių, deriname laiką, stengiamės padėti. Kiekvienas atvejis yra unikalus“, – teigė direktorė.
Pacientai, neišsprendžiantys problemų registratūroje arba turintys nusiskundimų, raginami skambinti Kėdainių ligoninės vadovybei telefonu (0 347) 67 101.
Rugsėjis – iššūkių metas ir be sistemos gedimų
Patekti pas gydytojus rugsėjo pradžioje tampa sudėtinga net ir tada, kai visos sistemos veikia sklandžiai. Pasak ligoninės direktorės, tam įtakos turi kelios priežastys.
„Viena vertus, baigiasi atostogų metas, žmonės grįžta spręsti susikaupusių sveikatos problemų. Kita vertus, rugsėjo pirmoji – svarbi diena ne tik pacientams, bet ir medikams. Kažkaip visi pamiršta, kad ir gydytojai turi vaikų, kuriuos reikia išleisti į mokyklas“, – situaciją komentavo A. Šakickienė.
Direktorė priduria, kad Kėdainių ligoninėje absoliuti dauguma dirbančių medikų yra atvykstantys iš kitų miestų, kai kurie jų dirba mūsų mieste vos kelias dienas per savaitę, tad užsiregistruoti pas juos taip pat nėra taip jau paprasta.
Milijonus kainuojanti sistema stringa nuolat
E-sveikatos sistemos kūrimas Lietuvai kainavo apie 40 milijonų eurų, o jos metinė priežiūra atsieina dar 3–5 milijonus eurų. Nepaisant milžiniškų investicijų, sistemos patikimumas kelia rimtų abejonių.
2023 metais buvo fiksuotas vienas didžiausių ir ilgiausiai trukusių sistemos sutrikimų per visą jos istoriją, paralyžiavęs gydymo įstaigų darbą visoje šalyje. Nors pernai ir šiemet tokių didelių gedimų išvengta, trumpesni, lokalūs sutrikimai kartojasi nuolat. Tiesa, oficialios ir detalios visų incidentų statistikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) viešai neteikia.
Kol kas SAM nepakomentavo situacijos, vos gavę informaciją, straipsnį papildysime.
