Atėjęs į ligoninę Lietuvoje kirpėjas Arūnas nedvejojo: už poelgį vertas didžiausios pagarbos

Apie šį kilnų ir gražų kirpėjo poelgį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo VšĮ Raseinių ligoninė, kartu pridėjusi ir kadrų, kuriuose – pacientų šypsenos.
Kirpėjas Arūnas Peldūnas nemokamai apkirpo ligoninės pacientus
Tokios iniciatyvos A. Peldūnas ėmėsi savo noru ir be atlygio pagražino ligoninės pacientus, sutvarkė jų plaukus.
Ligoninės bendruomenė kirpėjui dėkoja už tokį poelgį – jis rodo ir žmogiškumą, ir bendrystę, o ši istorija primena, kad net nedidelis geras darbas kitam gali neabejotinai praskaidrinti dieną.
„Vakar mūsų ligoninėje buvo ypatinga diena, nes Raseiniuose gerai žinomas kirpėjas, savo srities profesionalas Arūnas Peldūnas, savo paties iniciatyva atvėrė ne tik savo žirklių dėklą, bet ir širdį – jis be jokio atlygio papuošė mūsų Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientus
Arūnas – ne tik meistras, bet ir žmogus, turintis slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, todėl jam ypač artima rūpintis tais, kuriems reikia šilumos ir dėmesio.
Jo iniciatyva pacientams dovanojo ne tik naują šukuoseną, bet ir gerą nuotaiką, pasitikėjimą savimi bei akimirką, kai jie vėl galėjo pasijusti ypatingi
Nuoširdžiai dėkojame Arūnui už šį gražų žmogiškumo ir bendrystės pavyzdį.
Kartais paprastas prisilietimas prie žmogaus kasdienybės gali tapti didžiausia dovana“, – dalijosi VšĮ Raseinių ligoninė.
Šis įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė daug dėmesio – jį pamėgo tūkstančiai, o komentatoriai negailėjo pagyrų ir šiltų žodžių už tokį gražų poelgį.
