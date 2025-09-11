Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atėjęs į ligoninę Lietuvoje kirpėjas Arūnas nedvejojo: už poelgį vertas didžiausios pagarbos

2025-09-11 14:50
2025-09-11 14:50

Raseinių ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientai užvakar sulaukė jaudinančios staigmenos – žinomas krašto kirpėjas Arūnas Peldūnas nemokamai apkirpo pacientus.

Kirpėjas nemokamai apkirpo ligoninės pacientus (nuotr. BNS Foto, VšĮ Raseinių ligoninė / Facebook, 123rf.com)
8

Raseinių ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientai užvakar sulaukė jaudinančios staigmenos – žinomas krašto kirpėjas Arūnas Peldūnas nemokamai apkirpo pacientus.

0

Apie šį kilnų ir gražų kirpėjo poelgį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo VšĮ Raseinių ligoninė, kartu pridėjusi ir kadrų, kuriuose – pacientų šypsenos.

FOTOGALERIJA. Ligoninėje kirpėjas nemokamai apkirpo pacientus

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kirpėjas Arūnas Peldūnas nemokamai apkirpo ligoninės pacientus

Tokios iniciatyvos A. Peldūnas ėmėsi savo noru ir be atlygio pagražino ligoninės pacientus, sutvarkė jų plaukus.

Ligoninės bendruomenė kirpėjui dėkoja už tokį poelgį – jis rodo ir žmogiškumą, ir bendrystę, o ši istorija primena, kad net nedidelis geras darbas kitam gali neabejotinai praskaidrinti dieną.

„Vakar mūsų ligoninėje buvo ypatinga diena, nes Raseiniuose gerai žinomas kirpėjas, savo srities profesionalas Arūnas Peldūnas, savo paties iniciatyva atvėrė ne tik savo žirklių dėklą, bet ir širdį – jis be jokio atlygio papuošė mūsų Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientus

Arūnas – ne tik meistras, bet ir žmogus, turintis slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, todėl jam ypač artima rūpintis tais, kuriems reikia šilumos ir dėmesio.

Jo iniciatyva pacientams dovanojo ne tik naują šukuoseną, bet ir gerą nuotaiką, pasitikėjimą savimi bei akimirką, kai jie vėl galėjo pasijusti ypatingi

Nuoširdžiai dėkojame Arūnui už šį gražų žmogiškumo ir bendrystės pavyzdį.

Kartais paprastas prisilietimas prie žmogaus kasdienybės gali tapti didžiausia dovana“, – dalijosi VšĮ Raseinių ligoninė.

 

Šis įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė daug dėmesio – jį pamėgo tūkstančiai, o komentatoriai negailėjo pagyrų ir šiltų žodžių už tokį gražų poelgį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

