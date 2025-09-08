Jonavoje gimė ypatingas vaikas: pasveikino ir Mindaugas Sinkevičius

Jis taip pat pasidžiaugė, kad ligoninė gali pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas gimdyvėms.
Jonavos ligoninėje gimė 300-asis šių metų kūdikis
M. Sinkevičius pridūrė, kad šie pasiekimai yra bendro darbo rezultatas – dėmesio, rūpesčio ir profesionalumo derinys, kurį demonstruoja visa ligoninės komanda.
„Emocijoms po miesto šventės dar neatslūgus – turime puikių žinių!
VšĮ Jonavos ligoninė pasaulį išvydo 300-asis šių metų kūdikis.
Dar kartą sveikinu Lauros ir Edvino šeimą iš Kauno rajono susilaukusius antrosios atžalos – dukrytės Eidės.
Eide, auk sveika ir laiminga!
Smagu, kad mūsų ligoninė gimdyvėms gali pasiūlyti puikų ir rūpestingą personalą bei atnaujintas palatas. Tuo šiandien pasidžiaugė ir Eidės tėveliai“, – rašoma įraše.
