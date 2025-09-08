Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jonavoje gimė ypatingas vaikas: pasveikino ir Mindaugas Sinkevičius

2025-09-08 12:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-08 12:50

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame pasveikino VšĮ Jonavos ligoninę su svarbiu įvykiu – 300-uoju šių metų kūdikiu

Jonavos ligoninėje gimė 300-asis kūdikis šiais metais (nuotr. M. Sinkevičius/Facebook)
3

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniame tinkle „Facebook" pasidalijo įrašu, kuriame pasveikino VšĮ Jonavos ligoninę su svarbiu įvykiu – 300-uoju šių metų kūdikiu

0

Jis taip pat pasidžiaugė, kad ligoninė gali pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas gimdyvėms.

Jonavoje gimė 300-asis kūdikis
FOTOGALERIJA. Jonavoje gimė 300-asis kūdikis

Jonavos ligoninėje gimė 300-asis šių metų kūdikis

M. Sinkevičius pridūrė, kad šie pasiekimai yra bendro darbo rezultatas – dėmesio, rūpesčio ir profesionalumo derinys, kurį demonstruoja visa ligoninės komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Emocijoms po miesto šventės dar neatslūgus – turime puikių žinių!

VšĮ Jonavos ligoninė pasaulį išvydo 300-asis šių metų kūdikis.

Dar kartą sveikinu Lauros ir Edvino šeimą iš Kauno rajono susilaukusius antrosios atžalos – dukrytės Eidės.

Eide, auk sveika ir laiminga!

Smagu, kad mūsų ligoninė gimdyvėms gali pasiūlyti puikų ir rūpestingą personalą bei atnaujintas palatas. Tuo šiandien pasidžiaugė ir Eidės tėveliai“, – rašoma įraše.

