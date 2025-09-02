Pamačius, ką į ligoninę atnešė panevėžietis, širdį suspaudė net medikams: parodė visiems

Atvykusius svečius pasitiko Naujagimių skyriaus vedėja Irena Žilinskienė, kuri nuoširdžiai padėkojo už šią išskirtinę iniciatyvą. Pasak jos, kiekviena parama šeimai, susidūrusiai su ankstyvu kūdikio gimimu, yra neįkainojama.
„Ankstukų šeimoms šis laikotarpis – labai jautrus ir kupinas iššūkių. Tokios dovanos, ypač simboliškai nuspalvintos tautinėmis spalvomis, suteikia šviesos ir vilties“, – kalbėjo I. Žilinskienė.
Jautri dovana
Šie pledai – tai dalis socialinės iniciatyvos „Mažiesiems iš didelių rankų“, kurią VšĮ „Skirtingos Spalvos“ surengė Kovo 11-osios proga Vilniuje, rašoma VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės pranešime.
Šios pilietiškumą puoselėjančios akcijos metu daugiau nei 400 dalyvių iš visos Lietuvos mezgė pledus neišnešiotiems kūdikiams. Iš viso buvo numegzta 1000 pledų iš hipoalerginių siūlų – kiekvienas jų kupinas žmonių gerumo, šilumos ir rūpesčio.
„Kiekvienas pledukas – tai ne tik praktiška dovana, bet ir nuoširdus linkėjimas stiprybės bei tikėjimo tiems, kurie šiandien kovoja už pirmuosius savo gyvenimo žingsnius“, – sakė iniciatyvos autorius Dalius Stankevičius.
Respublikinė Panevėžio ligoninė nuoširdžiai dėkoja VšĮ „Skirtingos Spalvos“ už prasmingą paramą ir linki, kad jų gražios iniciatyvos ir toliau džiugintų žmones visoje Lietuvoje.
