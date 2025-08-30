45-erių moteris nė nenutuokė, kad laukėsi: gimdymas vyko netikėtoje vietoje

Ši istorija medikus pribloškė ne mažiau nei pačią šeimą – Helen buvo įsitikinusi, kad jos organizmas funkcionuoja visiškai normaliai, nes ji visą laiką turėjo reguliarias mėnesines.
Netikėtas siurprizas atostogų metu
Helen ir Michaelas Greenai, abu 45-erių, gegužės 21-ąją atvyko į Torontą kartu su šešerių metų dukra Darcy.
Šeima planavo dešimties dienų kelionę automobiliu po Kanadą, tačiau atostogos greitai pasisuko netikėta linkme, rašoma naujienų portale unilad.com.
Vieną naktį Helen pabudo nuo stiprių pilvo skausmų ir nubėgo į vonios kambarį. Moteris iš Bristolio prisimena pajutusi staigų „poreikį stumti“ ir vos pažvelgusi žemyn pamatė savo kūdikį.
Kodėl pagimdė nė nežinodama, kad laukiasi?
Paaiškėjo, kad Helen patyrė vadinamąją kriptišką nėštumo formą – būseną, kai moteris nesupranta esanti nėščia iki labai vėlyvo nėštumo laikotarpio ar net iki paties gimdymo.
Kadangi Helen mėnesinės buvo visiškai reguliarios, ji neturėjo jokio pagrindo manyti, kad laukiasi.
„Tai buvo milžiniškas šokas, bet kartu ir nuostabi staigmena, – sakė Helen. – Atrodė, tarsi ji visada buvo su mumis.
Dabar jaučiamės kupini šilumos, ji mus visus padarė tokiais laimingais. Net ligoninės gydytojai buvo nustebę.“
Gimdymas neįprastoje vietoje
Moteris prisiminė netikėtą gimdymą tualete: „Neturėjau nė menkiausio supratimo, kas vyksta – mano kūnas tiesiog perėmė kontrolę.
Po dviejų stiprių stūmimų rankose jau laikiau kūdikį. Tiesiog ištraukiau ją iš klozeto ir priglaudžiau prie savęs.“
Tuo metu vyras Michaelas pabudo nuo naujagimės verksmo, manydamas, kad jis sklinda iš kaimyninio kambario. Atidaręs vonios duris jis pamatė žmoną su ką tik gimusiu kūdikiu ant rankų.
Šeimos šokas ir džiaugsmas
„Buvau apstulbęs, abu net nesupratome, kas vyksta, – sakė Michaelas. – Nežinojome, ar kūdikis sveikas, ar jis išnešiotas. Net nepatikrinome, berniukas ar mergaitė – tai mums pasakė paramedikas.“
Ligoninėje medikai nuolat klausinėjo apie nėštumo eigą, tačiau Michaelas tegalėjo kartoti: „Nežinau.“
Pora išsiuntė artimiesiems žinutę: „Nesijaudinkite, viskas gerai, bet Helen atsidūrė ligoninėje,“ – ir pridėjo nuotrauką, kurioje jų dukra Darcy laiko naujagimę Oliviją.
Nors visa šeima buvo visiškame šoke, mažylė Olivija tapo mylima šeimos nare. „Ji atėjo netikėtai, bet padovanojo mums tiek daug džiaugsmo,“ – sakė mažylės mama Helen.
