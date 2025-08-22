Rasta prie Kaišiadorių ligoninės palikto kūdikio motina

Apie tai pirmasis pranešė portalas „Lrt.lt“.
Eltai žinią apie palikto vaiko motinos radimą patvirtino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas.
„Galime patvirtinti, kad kūdikio mama buvo rasta – tai išties labai gera žinia. Šiuo metu kūdikis vis dar gydymo įstaigoje, mama taip pat yra su juo. Artimiausiu metu su mama pabendrausime, vertinsime, kokios pagalbos jai šiuo metu reikia“, – teigė D. Aidukas.
Jo teigimu, šiuo metu siekiama užtikrinti, kad mama gautų visą jai reikiamą pagalbą ir paramą, o taip pat užtikrinti kūdikio saugumą, kad jis galėtų augti kartu su savo šeima.
ELTA primena, kad vėlų pirmadienio vakarą, apie 23 val. 50 min., prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.
„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20-30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas.
Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Gal ji neturi iš ko augint to vaiko, ar jai kokia depresija o gal išvis tas vaikas yra smurto vaisius ir ji jo nenori net matyt...
Mano giminėj buvo atvejis kai jauna moteris nebaigus mokyklos buvo palikta nėsčia, o vaiko tėvas kaip sako pabėgo ir ne jo problemos, puolė į depresiją, pasiūlė darytis abortą, išvalyma ankstyvoj stadijoj, pati jos teta atkalbėjo nes liepė nedraskyt,mat po abortų sunku kita kart pastoti, tai pasiliko ir gimdė, per ta laika iš krizių centro niekam nebuvo įdomu, tik vienas skambutis ir konsultacija, o jei depresija, nusiuntė gydytis pas psichiatrus. Kartais atrodo ka tos krizių tarnybos daro išvis? Ir buti jauna motina išties sunku, žmonės žiaurus, mokykloj tuoj ptasidėjo apkalbos ne tik tarp bendraamžių bet ir mokytojų. Ji iš to streso pagimdžius sveika berniuka nenorėjo jo matyti. Jei ne teta ir kiti artymi, dabar ta motina negyventu su tuo vaiku. Ji pabaigė profkę ir tese studijas ir derina motinyste kartu, bet čia ne tarnybų nuopelnas o artymų žmonių. O kas jei artymų neturi? Tai yra žiauriai sunku.