Prieš teismą stojo policijos savanoris: kaltinamas šiurpiais nusikaltimais prieš nepilnametę, su kuria susipažino internete

J. Bubbas, dabar žinomas kaip G. Samuels, tariamai gyrėsi „įgaliojimais“, kuriuos įgis kaip specialusis policijos pareigūnas.
Teisme buvo teigiama, kad savanoris policijos pareigūnas internete susipažino su 12-mete mergaite ir ją kelis kartus išprievartavo.
Jis ir mergaitė pradėjo bendrauti vaizdo pokalbių platformoje „Omegle“, kurioje vartotojai kalbasi su nepažįstamais žmonėmis. Vaikas, kurio tapatybė negali būti atskleista, J. Bubbui sakė, kad jai yra 16 metų amžiaus, rašo „The Times“.
Teismo prisiekusiesiems buvo pasakyta, kad nuo 10-ies mergaitė save laikė translyčiu berniuku, tačiau dabar nebeidentifikuoja savęs kaip vyro.
Ji pasakojo detektyvams: „Mes kalbėjome apie jo pareigūno statusą dar prieš jam išvykstant mokytis į Hendono policijos koledžą. Jis nuolat kalbėdavo apie galias, kurias turės.“
Interviu metu ji teigė, kad tuo metu 21 metų J. Bubbas nerodė jokio susidomėjimo „pareigūno darbu bendruomenėje“.
‘James Bubb, who was born male but now identifies as a woman and is called Gwyn Samuels, is alleged to have groomed a child after meeting her online and told the girl that she “enjoyed being raped” during sexual encounters.’— Elliot Hammer (@ElliotHammerSR) August 11, 2025
Išprievartavo mergaitę, kuri siekė „santykių ar artimos partnerystės“
J. Bubbas paprašė mergaitės atsiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų su jos nuogu kūnu. Kai jie susitiko asmeniškai, jis ją seksualiai išnaudojo parke vakarų Londone ir privertė atlikti seksualinį veiksmą.
Pirmasis išprievartavimas įvyko 2020 m., kai mergaitei buvo 13–14 metų.
Kaltintojas Richardas Milne sakė: „Seksualinis smurtas vyko keletą kartų. Po jo [mergaitė] jautėsi apdujusi nuo to, kas įvyko. Tai tęsėsi, pasak [mergaitės], nuo 2020 iki 2023 m. [Ji] siekė santykių ar artimos partnerystės, kurios, jos manymu, jai trūko.“
Ji turėjo lytinių santykių su J. Bubbu iki 15 kartų jo bute, kol jų ryšiai nutrūko.
Dėl pirmojo skundo J. Bubbui pateikti kaltinimai: du išžaginimai, du seksualiniai veiksmai su vaiku, vienas išžaginimas vaiko, jaunesnio nei 13 metų, atžvilgiu, seksualinė prievarta prieš vaiką, jaunesnį nei 13 metų, bei vienos kitos nukentėjusiosios išžaginimas.
Jis neigia visus kaltinimus. Įtariami nusikaltimai padaryti 2018–2024 m.
Pirmadienį teisėjas Jonathanas Cooperis sakė: „Teismo posėdžio metu jūs būsite vadinama ponia Samuels, nes jums priklauso pagarba jūsų orumui ir jūs norite, kad jus taip vadintų. Iš anksto atsiprašau, jei ne visada tai pavyks. Klausimai, kuriais mes užsiimame, susiję su laikotarpiu, kai jūs save identifikavote kaip vyrą, Jamesą Bubbą... Liudytojai kalbės apie įvykius nuo 2018 m., todėl minės vardą, kurį jūs tuo metu naudojote.“
Mergaitė manė, kad Bubbas yra „juokingas ir bendraujantis“
Devynių vyrų ir trijų moterų prisiekusiųjų kolegija peržiūrėjo pirmosios nukentėjusiosios apklausos įrašą, kuriame ji pasakojo apie „emocinius išgyvenimus, kuriuos patyrė dėl Jameso Bubbo“.
Iš pradžių ji manė, kad J. Bubbas yra „juokingas ir bendraujantis“.
„Jam pasipasakojau apie savo psichinės sveikatos problemas ir tapatybės klausimus. Diskutavome apie religiją. Tai buvo labai įdomu“, – pasakojo nukentėjusioji.
Kai J. Bubbas perkėlė pokalbį į dalinai šifruotą platformą „Kik“, „viskas vyko gana greitai – jis paprašė nuotraukų. Jamesas pasinaudojo viskuo, ką jam pasakiau“, – pridūrė ji.
Vyras naudojo prievartą be moters sutikimo
J. Bubbas taip pat kaltinamas išžaginęs moterį, su kuria užsiiminėjo BDSM praktika.
Pasak prokuroro, moteris sakė Jamesui „ne“ arba „stok“, kai nebenorėjo tęsti, tačiau jis vis tiek nesustojo. Jos teigimu, J. Bubbas naudojo policijos saugumo mokymuose įgytus suvaržymo būdus prieš ją be jos sutikimo.
Jis tai darydavo fiziškai, neprašydamas leidimo. Ji apibūdino tai kaip „paklusnumo laikymą“ ir pademonstravo, kaip jis, laikydamas rankomis ir pečiais, parversdavo ją ant grindų.
Tuo metu moteris kentėjo nuo psichikos sveikatos sutrikimų ir sakė, kad J. Bubbas „nesustodavo, kol ji nurimdavo“.
J. Bubbas pirmą kartą suimtas 2024 m. balandžio 30 d. Pareiškime jis teigė, kad pirmoji tariama auka melavo apie savo amžių, o visi jų santykiai buvo abipusiu sutikimu.
Kai 2024 m. lapkritį jis buvo suimtas antrą kartą dėl antrosios tariamos aukos skundo, atsakovas atsisakė duoti parodymus.
