Vilniaus teismas pripažino dviejų moterų partnerystę: „Istorinis žingsnis“

TJA skelbia, kad pergalę pavyko iškovoti jos remiamoje byloje.
„Pergalė! Pirmą kartą Lietuvos istorijoje teismas pripažino, kad mūsų remiamos dvi pareiškėjos yra siejamos šeimos ryšiais – partnerystės forma (bendras gyvenimas neįregistravus santuokos), ir įpareigojo Lietuvos Respubliką šiuos šeimos santykius įregistruoti kaip civilinės būklės aktą!“ – teigiama asociacijos pranešime.
TJA padėkojo teismui, o sprendimą pavadino istoriniu.
„Tai – istorinis žingsnis į priekį kelyje link lygiateisiškumo ir orumo visoms poroms. Šis bylinėjimosi kelias buvo pradėtas dar 2023 metais Tolerantiško Jaunimo Asociacijos, glaudžiai bendradarbiaujant su advokatu Aivaru Žilvinsku, kuris vedė procesą nuo pradžios iki pergalės.
Esame dėkingi, visų pirma, Vilniaus miesto apylinkės teismui ir visai Teismų sistemai, kuri saugo žmogaus teises, kai to nedaro politikai, netesėję skambių rinkiminių pažadų. Dėkojame visiems, kurie skyrė savo laiką, žinias ir drąsą – visoms poroms, kurios stojo į šią kovą, bendruomenės nariams (ypač – LGL, Martynui Norbutui ir Mariui Šamatulskiui), asmenims, iš dalies rėmusiems procesus (ypač Pauliui Ambrazevičiui), taip pat tiems geradariams, kurie norėjo likti anonimiški ir kiekvienam(-ai), kas šiuos daugelį metų prisidėjo prie teisinio ir visuomeninio pokyčio“, – dėstoma pranešime.
Moterų porai atstovavo advokatas Aivaras Žilvinskas.
„Šis sprendimas aiškiai parodo, kad paprasti eiliniai žmonės patys pajėgūs ginti savo teises su teismų pagalba, netgi tada, kai yra įstatymų spragų ir kai politikai, žadėję aukso kalnus, nieko nedaro ir neketina daryti, nebent tik siekia priskirti sau svetimus nuopelnus. Mūsų dėka šios bylos pradėtos dar 2023 m., pasiekė visas aukščiausias instancijas, Konstitucinį Teismą, galiausiai Europos Žmogaus Teisių Teismą, kurio sprendimų dar laukiama. Ši iškovota pergalė – vilties ženklas visoms poroms, kurios laukia, kada bus pripažintos, ir su džiaugsmu suteiksime teisinę pagalbą tokioms poroms, kviečiame drąsiai kreiptis“, – teigė jis.
TJA pirmininkas Artūras Rudomanskis teigė, kad į teismą prieš keletą metų kreiptasi iš nevilties, kai Seime nepavyko priimti partnerystės.
„Šis teisinis procesas yra tik dalis visumos, nes viskas prasidėjo ir tęsėsi keletą metų ir gimė iš nevilties – kai dalis Lietuvos piliečių yra laikomi nelygiaverčiais savo valstybės akyse. Mūsų politikai per ilgai delsė imtis atsakomybės, todėl teko eiti į teismus. Džiaugiamės, kad teismas pasirinko užtikrinti lygias teises mūsų porai, kurios siekė įteisinti santykius partnerystės forma“, – tikino A. Rudomanskis.
Jarmo.net primena, kad Konstitucinis Teismas (KT) balandžio 17 d. paskelbė istorinį sprendimą dėl partnerystės Lietuvoje. Pagal nutarimą, Civilinio kodekso nuostata, pagal kurią partnerystę gali sudaryti tik skirtingų lyčių asmenys, pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai. Anot teismo, negalima riboti partnerystės galimybės ją numatant tik skirtingų lyčių poroms, nes tai diskriminuoja tos pačios lyties poras ir pažeidžia lygybės bei nediskriminavimo principą.
Šis KT nutarimas atvėrė kelią tos pačios lyties poroms kreiptis į teismus dėl partnerystės pripažinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!