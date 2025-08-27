Kauno rajone gimė ypatingas vaikas: šeimą žinia nustebino

700-uoju Kauno rajone gimusiu kūdikiu tapo Austėja iš Samylų. Šia ypatinga proga – dovanos ir mažylei, ir tėveliams.
Kauniečių šeimai – džiugi žinia
Apie Moniką ir Ailandą Daukšus pasiekusią džugią žinią socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Kauno rajono bendruomenė.
Tėvai papasakojo, kaip išrinko rugpjūčio 6 dieną pasaulį išvydusios dukrelės vardą, savo meilės istoriją ir pasidalijo įspūdžiais apie pirmąsias savaites tapus tėvais.
„KAUNO RAJONE GIMĖ 700-ASIS KŪDIKIS – AUSTĖJA IŠ SAMYLŲ
Kauno rajono Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotas 700-asis šių metų kūdikis – tai Austėja iš Samylų. Mažylė gimė rugpjūčio 6 d., ji Monikos ir Ailando Daukšų pirmagimė.
„Vardą rinkomės tarp Austėjos ir Amelijos, tačiau pastarasis šiuo metu labai dažnas. Austėja mums pasirodė išskirtinis ir švelnus. Net neabejojame, kad jis jai labai tinka“, – atviravo tėtis Ailandas.
Šeimos šaknys driekiasi iš skirtingų Lietuvos kampelių: tėtis kilęs iš Šiaulių, mama – iš Pagėgių.
Draugystės pradžioje šeimai netrūko ir išbandymų. Monikai besimokant Kaune, Ailandas dirbo užsienyje. Anot Ailando, žmona ir pakvietė jį bendrą gyvenimą kurti kartu Kaune.
Pakaunės kraštą Daukšų šeima pasirinko, nes čia atrado ramybę, tvarkingą infrastruktūrą ir saugią aplinką auginti vaikus.
„Norėjosi toliau nuo miesto šurmulio, bet kartu, kad viskas būtų šalia – darželiai, mokyklos, gydymo įstaigos. Kauno rajonas puikiai atitiko mūsų lūkesčius“, – pasakojo tėveliai.
Naujai iškeptas tėtis džiaugėsi, kad mažylė yra labai rami ir nekelia šurmulio, todėl jau pirmą savaitę šeima jautėsi, lyg ji visada būtų buvusi kartu. Žinoma, šeima pripažįsta, kad gyvenimas pasikeitė: atsirado daugiau atsakomybės ir naujos dienotvarkės, bet kartu namus užliejo ypatinga šiluma.
Pagausėjusią šeimyną pasveikinti į Raudondvario dvarą atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Jis džiaugėsi, kad Kauno rajonas auga, o pirmagimei linkėjo vaikystės svajonių, jog augtų mylima, būtų nuoširdžiai prižiūrima ir tvirtai įleistų šaknis į Pakaunės krašto žemę.
Jis tėveliams įteikė kūdikio knygą, kurioje jie galės fiksuoti svarbiausias dukros gyvenimo akimirkas ir tradicinį kūdikio kraitelį. Taip pat šeima gavo Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovaną – valandos iškylą laivu „Zapyškis“, – džiugią žinią pranešė Kauno rajono bendruomenė.
