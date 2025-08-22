Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išėjęs į darbą vyras savo namų kieme rado paliktą naujagimę: šeimai – šokas

2025-08-22 11:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 11:50

Rugpjūčio 19 dienos rytą Rygoje gyvenanti šeima susidūrė su netikėtu atveju – Festivalio gatvėje, savo namų kieme, jie rado ant vejos paliktą naujagimę, ji buvo įvyniota į antklodę.

Kūdikio vežimėlis (nuotr. 123rf.com)

Rugpjūčio 19 dienos rytą Rygoje gyvenanti šeima susidūrė su netikėtu atveju – Festivalio gatvėje, savo namų kieme, jie rado ant vejos paliktą naujagimę, ji buvo įvyniota į antklodę.

2

Kaip skelbia Latvijos policija, rugpjūčio 19 d. naujagimę palikusios moters tapatybė nustatyta, ji šiuo metu yra sulaikyta, pranešė portalas tv3.lv, remdamasis Valstybės policijos informacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija toliau aiškinasi įvykio aplinkybes, tačiau šiuo metu daugiau komentarų apie situaciją neteikia.

Kieme paliktą naujagimę rado į darbą išėjęs vyras

Naujagimė buvo rasta antradienio rytą, Rygoje. Tądien, kiek po 6 val. ryto, policija sulaukė skambučio iš šeimos, gyvenančios Festivalio gatvėje – jie rado ant savo kiemo vejos rado naujagimę mergaitę.

Nepaisant to, kad kūdikis beveik tris valandas praleido šaltyje, mergaitės sveikatos būklė gera.

Šeima ruošėsi įprastai darbo dienai. Kiek po šešių vyras išėjo iš namų į darbą. Tačiau jo kelias staiga pasisuko ne į darbą, o prie namo kampo, kai vejoje pastebėjo į antklodę įsuktą kūdikį. Po kelių minučių tamsią gatvę užliejo tarnybų švyturėlių šviesos.

„Atvažiavo policija ir greitoji. Viskas, kaip priklauso. (Bet vaikas buvo gyvas? (žurnalistės klausimas – aut. past.) Taip, viskas gerai.“

Kūdikį rado privačiame name gyvenantis žmogus. Vieta labai rami ir neapšviesta. Artimiausia kamera užfiksavo moterį už 200 metrų. Tai leidžia manyti, kad ji vietinė ir sąmoningai pasirinko šią vietą.

„Buvo ankstyvas rytas. Gatvėje nieko nebuvo. Mano vyras išėjo į darbą, išėjo ir rado ją ten. Vyras ją rado, o aš parsinešiau (naujagimę – aut. past.) namo, kol atvyko policija ir greitoji“, – pasakojo moteris.

Mažylė šiuo metu yra medikų priežiūroje.

