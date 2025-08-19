Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaišiadoryse prie ligoninės rasta naujagimė

2025-08-19 07:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 07:43

Vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė.

Kūdikis (nuotr. Shutterstock.com)

Vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė.

REKLAMA
1

Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.

Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.

Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
.
.
2025-08-19 07:47
O tu Dievuliuk.. Gimė nereikalingas tėvams žmogutis, bet gerai, kad bent taip paliko, o ne šiukulių konteineryje. Auki mažyle stipri, sveika ir laiminga, nes tikiu, kad pasiims tikri tėveliai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų