Kaišiadoryse prie ligoninės rasta naujagimė

Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų
