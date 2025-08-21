Mylimosios Gintaras nepaliko net ir sužinojęs, kad ji laukiasi nuo kito: „Toks aš esu – per geras žmogus“

„TV Pagalbos“ studijoje – jautrus ir atviras poros pokalbis apie sunkų moters gyvenimo laikotarpį ir ją palaikantį vyrą.
Po skyrybų liko be gyvenamosios vietos
Utenoje gyvenanti Vita papasakojo, kad su būsimo savo vaiko tėvu susipažino per gerą draugę. Po kelių mėnesių moteris jau buvo nėščia, o apie nėštumą sužinojęs vyriškis nuo jos nusisuko.
„Gyvenau su viena drauge, kuri man praktiškai buvo kaip sesė ir gyvenau pas ją. Ji mane ten su savo draugu supažindino, kartu su juo važinėjome visur ir tarp mūsų gavosi flirtas, prasidėjo skambučiai, žinutės ir suėjome į vieną tašką. Po to susipykome su drauge, aš nuėjau pas jį gyventi ir viskas buvo gerai. Paskui mes susipykom, jis suprato, kad yra prisidirbęs ir buvo pasakęs, kad tu gali būti nebe viena. Jis mane parvežė pas draugę pasikalbėti, nes to paprašiau ir jis nuo tada tiesiog dingo“, – apie netikėtą nėštumą ir nuo atsakomybės pabėgusį vyrą pasakojo Vita.
Vita neslėpė, kad po to dar bandė įtikinti vyrą grįžti ir auginti vaiką kartu, tačiau gavo pastarojo kategorišką atsakymą.
„Ne mano vaikas, man tas neįdomu, tu su manimi būdama ėjai ir į kairę ir į dešinę, nors to tikrai nebuvo. Pagalvojau, kad jei tau nereikia, tai eik, užsiauginsiu tą vaiką viena“, – neslėpė Vita, kuri tuo pat metu liko ir be pastogės po barnio su savo drauge.
Slėpė nėštumą nuo Gintaro
Viena vaiką auginti pasiryžusi Vita vieniša buvo neilgai, nes netrukus jai paskambino nepažįstamas numeris – Gintaras, prisistatęs kaip vienišas vyras, ieškantis antros pusės.
Vitai toks netikėtai užklupęs dėmesys patiko. Moteris prisipažino, kad tuo metu dar neryškiai matomą nėštumą nuo vyro nuslėpė. Jausmai porą užvaldė akimirksniu, o Vita netrukus atsikraustė pas Gintarą, kuris apie netrukus gimsiantį kūdikį vis dar nežinojo. Tačiau pakalbintas vyras teigė, kad nuo pat pradžių nėštumą įtarė.
„Aš šiaip tai numaniau, iš tikrųjų“, – teigė Gintaras.
Tačiau net tada, kai vyras tiesiai šviesiai ėmė klausinėti mylimosios apie nėštumą, Vita atkakliai vis akivaizdesnį faktą neigė, mat bijojo, kad Gintaras ją paliks. Vyras net nupirko nėštumo testą, tačiau Vita atsisakė jį atlikti. Tačiau net aiškiai matydamas, kad mylimoji jam meluoja, Gintaras santykių nenutraukė.
„Toks aš esu – per geras žmogus“, – šyptelėjo jis.
„Jis sureagavo lyg tai būtų jo vaikas“, – tikino Vita.
Moteris atviravo, kad gimdymą lydėjo pogimdyvinė depresija, kurį laiką ji esą jautė atmetimo reakciją vaiko atžvilgiu.
„Gydytojai klausė, ar noriu paimt ant rankų, sakiau: ne“, – pasakojo moteris.
Laimę temdo ketvirtas žmogus
Vita neslėpė, kad grįžus į Gintaro namus reikėjo prisitaikyti prie pasikeitusios realybės, kai namuose atsirado dar vienas žmogus – kūdikis. Tačiau paaiškėjo, kad Gintaro namuose gyvena ne tik Vita ir jos kūdikis, bet ir vyro draugas.
„Namuose šiuo metu gyvena ketvirtas asmuo“, – rėžė Vita.
Moteris pasakojo, kad, nors ji ir prieštaravo, Gintaras sutiko į namus priimti draugą, kuris neturėjo, kur gyventi. Tačiau iššūkių kėlė ne tik vietos trūkumas, bet ir po draugo atsikraustymo namuose prasidėjusios išgertuvės.
„Kol nebuvo to draugo, Gintaras buvo kaip angeliukas“, – tikino Vita.
Šiuo metu Vita su kūdikiu ant rankų jau 5 mėnesius gyvena Krizių centre. Ją ten persikraustyti paragino Gintaras po vieno iš poros kivirčų, kilusio dėl kartu vis dar gyvenančio vyro draugo.
Ar pora ryšis pokyčiams, kad vėl galėtų gyventi kartu?
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. gegužės 15 d.
