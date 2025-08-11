Kaip tinkamas maistas gali pagerinti savijautą per mėnesines?

Gerieji riebalai – tikri draugai
Verta rinktis maistą, kuriame daugiau omega – 3 riebalų rūgščių, nes jos padeda mažinti uždegimą bei kartu su juo pasireiškiančius simptomus, pavyzdžiui, spazminį skausmą:
Lašiša, sardinės, skumbrė ir kitos riebios žuvys – tai puikūs gerųjų riebalų šaltiniai, kuriuos verta valgyti ne tik per mėnesines, bet ir bent kelis kartus per savaitę;
Nesočiųjų riebalų rūgščių taip pat yra graikiniuose ir kituose riešutuose, valgomosiose sėklose, ypač jų daug nuo senovės branginamuose linų sėmenyse.
Magnio galia
Taip pat naudinga valgyti daugiau maisto, kuriame yra magnio. Magnis – tai mineralinė medžiaga, kurios turime gauti kasdien, tačiau per menstruacijas jis itin būtinas, nes padeda atpalaiduoti raumenis, mažinti skausmingus raumenų spazmus, lengvinti dirglumą, gerinti bendrą savijautą. Magnis gali padėti palaikyti geras raumenų ir nervų sistemos funkcijas.
Ką valgyti? Rekomenduojame:
- Dažniau rinktis ir gausiau valgyti tamsiai žalios spalvos lapinių daržovių, pavyzdžiui, špinatų;
- Pasimėgauti avokadais, migdolais, moliūgų sėklomis. Tai puikūs magnio šaltiniai.
Taip kokybiškam juodajam šokoladui ir antioksidantams
Džiugu – itin naudingas ir juodasis šokoladas, kuriame gausu antioksidantų ir magnio, tačiau svarbu rinktis itin kokybišką ir tokį, kuriame yra daugiau nei septyniasdešimt procentų sausosios kakavos masės. Pieninis ar, dar blogiau, baltasis šokoladas tikrai netinkami, nes jie yra nenaudingi saldumynai ir priešingai nei kokybiškas juodasis šokoladas gali tik dar labiau paskatinti uždegiminių procesų vystymąsi. Tad svarbu rinktis tikrą šokoladą be pridėtinio cukraus, palmių aliejaus ir panašiai.
Verta valgyti kuo daugiau antioksidantų, pavyzdžiui, flavonoidų turinčio maisto. Puikiai tiks įvairios daržovės, vaisiai, ypatingai – tamsios uogos, pavyzdžiui, vyšnios, mėlynės. Daug antioksidantų turi imbieras, ciberžolė. Antioksidantai padeda mažinti uždegiminius procesus, o tuo pačiu – skausmą ir diskomfortą.
Kalcio pagalba
Naudingas ir daugiau kalcio turintis maistas, nes kalcis labai svarbus normaliai raumenų funkcijai; padeda reguliuoti jų susitraukimus. Kalcio randama sezamo sėklose, migdoluose, tofu sūryje, lapinėse daržovėse.
Nors kalcio gana daug įvairiuose pieno produktuose, pavyzdžiui, kietajame sūryje ar varškėje, pieno produktų moterims, patiriančioms dismenorėją, reikėtų vengti, nes jie gali neigiamai veikti uždegiminių mediatorių (prostaglandinų) apykaitą. Tai reiškia, kad kai kurioms moterims pieno produktai gali skatinti uždegiminių procesų pasireiškimą.
B grupės vitaminų draugija
B grupės vitaminai – ypatingai svarbūs sveikatai. Jie padeda ne tik mažinti dirglumą, reguliuoti nervų sistemos funkciją, bet ir prisideda prie normalaus hormonų balanso palaikymo. Per skausmingas mėnesines tai itin svarbu, tad rekomenduojame valgyti daugiau vitamino B1 ir vitamino B6 (kuris itin gerai „draugauja“ su magniu) turinčių maisto produktų. Keletas pavyzdžių – bulvės, bananai, įvairūs pilno grūdo produktai, ankštinės daržovės (pupelės, lęšiai).
Koks maistas – ne pakeliui?
Rekomenduojame vengti rafinuoto cukraus, nes jis skatina uždegiminius procesus. Taip pat reikėtų vengti druskos, perdirbto maisto, kurie skatina skysčių susilaikymą ir sunkina uždegimą. Keptas maistas, sotieji riebalai, nikotinas, alkoholis taip pat netinkami, nes situacija ir simptomai tokiu atveju gali tik pasunkėti.
O jei mitybos korekcijų nepakanka?
Yra keletas moksliškai pagrįstų mėnesinių skausmo mažinimo būdų, kurie gali padėti daugumai moterų – tai nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo – NVNU ir hormoninė kontracepcija, kurią priešingai nei nereceptinius vaistinius preparatus nuo skausmo, gali paskirti tik gydytojas. Dolmen skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti mėnesinių skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
