  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Siaubinga šeimos tragedija: naujagimis mirė motinai gimdant namuose

2025-08-23 17:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-23 17:40

Šeima išgyvena košmarą – gimdant namuose Melburne, mirė kūdikis. Gimdymui buvo naudojamas gimdymo baseinas, išsinuomotas iš „Instagram“ influencerės Emily Lal. Koronerio teismo išvados atskleidė, kad kūdikio mirties greičiausiai būtų išvengta, jei motina būtų gimdžiusi ligoninėje arba būtų turėjusi tinkamą akušerės pagalbą.

Siaubinga šeimos tragedija: naujagimis mirė motinai gimdant namuose (nuotr. 123rf.com)

0

Ši tragedija atkreipia dėmesį į rizikas, susijusias su gimdymu be profesionalios medicininės priežiūros ir skatina diskusijas apie saugų gimdymą namuose, rašoma nypost.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Motinos ryšys su „Instagram“ influencere

Motina, kurios tapatybė neviešinama, prieš gimdymą susisiekė su E. Lal, kuri užsivadinusi „Instagrame“ kaip „Autentiška gimdymo palydovė“, ir išsinuomojo gimdymo baseiną, kuris turėjo padėti pagimdyti vaiką namuose.

E. Lal yra viešai pasisakanti prieš tradicinę medicinos sistemą, teigdama, kad registruotos akušerės „bendrininkauja“ ir prisideda prie žalos moterims darymo.

Koronerio tyrimo metu nustatyta, kad motina su E. Lal palaikė tik socialinius ryšius ir neieškojo profesionalių paslaugų ar patarimų.

Tragiški gimdymo namuose padariniai

Kūdikis gimė 2022 m. gruodžio mėn. Po gimdymo motina negalėjo išstumti placentos iki kitos dienos ryto.

Apie 8 val. ryto ji nusiuntė E. Lal žinutę: „Negaliu jos pažadinti, nesu tikra, ar ji kvėpuoja“, pridėdama pamėlynavusio kūdikio nuotrauką.

E. Lal žinutės nepamatė 25 minutes, o gavusi ją, per „Facetime“ pamatė mergaitę ir liepė iškviesti greitąją pagalbą.

Greitosios pagalbos medikai nustatė silpną kūdikio širdies plakimą, bandė gaivinti apie 30 minučių, tačiau nesėkmingai.

Ekspertų išvados apie gimdymo riziką

Teismo medicinos ekspertė dr. Yeliena Baber pažymėjo:

„Jei kūdikis būtų gimęs ligoninėje ir gimdyvė būtų gavusi tinkamą priežiūrą prieš gimdymą, labai mažai tikėtina, kad kūdikis būtų miręs, nes jis buvo sveikas, o jos mirtį sukėlė užsitęsęs gimdymas namuose, gimdymo baseine.“

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad apmokyta akušerė būtų nukreipusi moterį į ligoninę, jei būtų buvę aišku, kad kūdikis yra pavojuje.

Atsakomybės klausimai ir saugaus gimdymo svarba

Koronerė taip pat pabrėžė skirtumą tarp saugaus gimdymo namuose, vykdomo su medicinine pagalba, ir „laisvo gimdymo“, kai moteris gimdo be jokios medicininės priežiūros.

REKLAMA

„Viešai prieinama informacija apie gimdymą vandenyje nėra skirta moterims, ketinančioms gimdyti namuose be medicininės ar priešgimdyminės medicininės priežiūros“, – sakė ji.

Koronerės išvadose nebuvo padaryta neigiama išvada apie kūdikio tėvus ar E. Lal asmeniškai, tačiau ši tragedija kelia svarbius klausimus apie gimdymo pasirinkimus, socialinių tinklų įtaką ir saugią medicinos priežiūrą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

