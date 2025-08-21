Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aušrinė Gerikienė pribloškė išvaizdos pokyčiais: atskleidė, kodėl tam ryžosi

2025-08-21 13:55
2025-08-21 13:55

Dainininkė Aušrinė Gerikienė visai neseniai gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais. Socialiniame tinkle ji paviešino fotografijose, kuriose kardinaliai pakeitė plaukų spalvą.

Aušrinė Gerikienė (tv3.lt fotomontažas)
Dainininkė Aušrinė Gerikienė visai neseniai gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais. Socialiniame tinkle ji paviešino fotografijose, kuriose kardinaliai pakeitė plaukų spalvą.

Šiais įrašais moteris sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais ir atskleidė, kodėl trumpam pakeitė plaukų spalvą.

Aušrinė Gerikienė
FOTOGALERIJA. Aušrinė Gerikienė

Parodė pokyčius

Socialinio tinklo Instagram paskyroje moteris paviešino išskirtinius kadrus, kuriuose ji pasipuošusi šviesiai violetinės spalvos suknele, o prie jos priderinus ir akių šešėlius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, didelio dėmesio ji sulaukė būtent dėl pasikeitusios plaukų spalvos. Dainininkė trumpam tapo šviesiaplauke.

„Filmavome mano naujos laidos video kipą, todėl nusprendžiau, kad noriu kažkokių pokyčių. Norėjau atrodyti truputį kitaip“, – naujienų portalui tv3.lt sakė A. Gerikienė.

Netrukus į šiuos pokyčius sureagavo gerbėjai: „Tau tinka blondiniški plaukai.“

