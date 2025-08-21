Aušrinė Gerikienė pribloškė išvaizdos pokyčiais: atskleidė, kodėl tam ryžosi

Šiais įrašais moteris sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais ir atskleidė, kodėl trumpam pakeitė plaukų spalvą.
Parodė pokyčius
Socialinio tinklo Instagram paskyroje moteris paviešino išskirtinius kadrus, kuriuose ji pasipuošusi šviesiai violetinės spalvos suknele, o prie jos priderinus ir akių šešėlius.
Tiesa, didelio dėmesio ji sulaukė būtent dėl pasikeitusios plaukų spalvos. Dainininkė trumpam tapo šviesiaplauke.
„Filmavome mano naujos laidos video kipą, todėl nusprendžiau, kad noriu kažkokių pokyčių. Norėjau atrodyti truputį kitaip“, – naujienų portalui tv3.lt sakė A. Gerikienė.
Netrukus į šiuos pokyčius sureagavo gerbėjai: „Tau tinka blondiniški plaukai.“
