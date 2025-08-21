Remigijus Šimašius pademonstravo išvaizdos pokyčius: paviešino žmonos darytą kadrą

Žinomas vyras nustebino netikėtu įvaizdžiu.
Parodė išvaizdos pokyčius
Buvęs Vilniaus miesto meras socialiniame tinkle pasidalijo nuotrauka, kurioje pozuoja su grybais. Vis dėlto internautų dėmesį patraukė ne tik Remigijaus laimikis, bet ir vasariškas įvaizdis – vyras užsiaugino barzdą.
Šią fotografiją įamžino jo žmona Gilma.
„Atostogos. Lietuva“, – trumpai brūkštelėjo Remigijus.
Primename, kad neseniai Remigijaus Šimašiaus šeimoje buvo graži proga. Jo sūnus užbaigė svarbų etapą – baigė mokyklą.
Šia džiugia proga R. Šimašius viešai pasidžiaugė feisbuke.
„Anupras baigė mokyklą. Didžiuojuosi juo be galo“, – rašė jis.
Pasipylė sveikinimai
Po tokiu R. Šimašiaus įrašu pasipylė sveikinimų gausybė.
„Sveikinimai! Didžiausios sėkmės siekių išpildymuose!“ – rašė vienas komentatorius.
„Didis džiaugsmas tėvui. Tegul tik sūnus būna laimingas“, – antrino kitas.
