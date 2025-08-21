Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Remigijus Šimašius pademonstravo išvaizdos pokyčius: paviešino žmonos darytą kadrą

2025-08-21 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 11:25

Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle paviešino kadrą iš kasdienybės, kuriame pademonstravo ir išvaizdos pokyčius.

Remigijus Šimašius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
5

Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle paviešino kadrą iš kasdienybės, kuriame pademonstravo ir išvaizdos pokyčius.

11

Žinomas vyras nustebino netikėtu įvaizdžiu.

Remigijus Šimašius
FOTOGALERIJA. Remigijus Šimašius

Parodė išvaizdos pokyčius

Buvęs Vilniaus miesto meras socialiniame tinkle pasidalijo nuotrauka, kurioje pozuoja su grybais. Vis dėlto internautų dėmesį patraukė ne tik Remigijaus laimikis, bet ir vasariškas įvaizdis – vyras užsiaugino barzdą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią fotografiją įamžino jo žmona Gilma.

„Atostogos. Lietuva“, – trumpai brūkštelėjo Remigijus.

Primename, kad neseniai Remigijaus Šimašiaus šeimoje buvo graži proga. Jo sūnus užbaigė svarbų etapą – baigė mokyklą.

Šia džiugia proga R. Šimašius viešai pasidžiaugė feisbuke. 

„Anupras baigė mokyklą. Didžiuojuosi juo be galo“, – rašė jis.

Pasipylė sveikinimai

Po tokiu R. Šimašiaus įrašu pasipylė sveikinimų gausybė.

 „Sveikinimai! Didžiausios sėkmės siekių išpildymuose!“ – rašė vienas komentatorius.

„Didis džiaugsmas tėvui. Tegul tik sūnus būna laimingas“, – antrino kitas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

hmmm
hmmm
2025-08-21 11:46
Kurios žmonos? Tos kuriai viešojo pirkimo projektą davė ar jau naujos?
Atsakyti
Klausimelis
Klausimelis
2025-08-21 12:03
Cia tas kuris state ragus drozdamas nauja? Mulkis?
Atsakyti
Žaliasis bolševikas piarinasi
Žaliasis bolševikas piarinasi
2025-08-21 12:30
O turėjo sėdėti kartu su Masiuliu, būtų įdomesni išvaizdos pokyčiai..
Bet dar ne vakaras..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
