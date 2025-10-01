Svarbi naujovė pacientams: E.sveikatoje pagaliau atsiras šių tyrimų rezultatai

Darbui su nauja posisteme pritaikyti E. sveikatos specialisto ir paciento portalai. Tad suvestus laboratorinių tyrimų duomenis galės matyti tiek gyventojai, prisijungę prie savo paskyros E. sveikatos portale, tiek gydytojai specialisto portale.
„Tai labai svarbus darbo įrankis medikui, kurio šiais, skaitmenizacijos laikais, labai trūko. Pacientui nebereikės spausdinti popierinių tyrimų atsakymų, ypač kai jie atliekami kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje nei pacientas yra prirašytas. Dabar specialistui pakaks tiesiog prisijungti prie E. sveikatos specialisto portalo ir jis matys visus paciento atliktų tyrimų duomenis“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Pasak Lietuvos medicinos bibliotekos direktoriaus Martyno Bieliausko, projektas harmonizuoja klinikinių laboratorinių tyrimų duomenis E. sveikatos informacinėje sistemoje, nes sukurtas vieningas laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimo standartas.
„Laboratorijos į E. sveikatos sistemą teiks tyrimų atsakymus struktūrizuotu formatu, naudodami naują klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūrą ir kitus klasifikatorius. Vėliau tai leis tam tikrų tyrimų duomenis lyginti ar demonstruoti jų dinamiką grafiškai. Be to, bus galima panaudoti laboratorinių tyrimų duomenis analizei ir tyrimams. Ateityje tai palengvins klinikinių laboratorinių tyrimų apsikeitimą ir tarp Europos Sąjungos šalių“, – naujos posistemės privalumus vardina M. Bieliauskas.
Pirmosios išbandė 3 Vilniaus gydymo įstaigos
Naująją posistemę aktyviai testavo sostinės Karoliniškių poliklinikos, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės specialistai. Palaipsniui prie šios naujovės prisijungs vis daugiau gydymo įstaigų. Ir tik tuomet atsiras galimybė matyti laboratorinius tyrimų atsakymus E. sveikatos portalo ELAB posistemėje.
„Posistemė labai palengvins gydytojų darbą, nes specialistai E. sveikatos sistemoje matys paciento laboratorinių tyrimų rezultatus nepriklausomai nuo to, kokioje įstaigoje atlikti tyrimai, palengvins bendravimą tarp sveikatos priežiūros įstaigų, laboratorijų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų. Pacientams sudaroma galimybė matyti laboratorinių tyrimų rezultatus E. sveikatos portale, iki šiol ši galimybė buvo labai ribota“, – sako Karoliniškių poliklinikos Klinikinės laboratorijos vedėja Gintarė Sragauskienė.