Honkongą sudrebino kriptovaliutų afera: areštuota 80 įtariamųjų

Policija platformos JPEX tyrimą pradėjo 2023 m. rugsėjį, kai miesto vertybinių popierių reguliavimo institucija apkaltino ją įtartina veikla ir produktų reklama neturint licencijos.
Nuo tada buvo suimta 80 asmenų, iš jų 16 jau buvo pareikšti kaltinimai dėl įvairių nusikaltimų, įskaitant „suokalbį išvilioti pinigus“, trečiadienį pranešė policija, pridurdama, kad likusiųjų atžvilgiu tyrimas tebevyksta.
Policija spaudos konferencijoje pranešė, kad tai buvo didžiausias sukčiavimo atvejis Honkonge per pastaruosius metus – tiek pagal aukų skaičių, tiek pagal patirtų nuostolių sumą.
Pareigūnai pridūrė, kad tai yra pirmoji baudžiamoji byla, susijusi su apgaulingu kitų asmenų įtikinėjimu investuoti į virtualų turtą nuo tada, kai 2023 m. Honkonge buvo priimti atitinkami teisės aktai.
Policijos teigimu, byla yra labai sudėtinga, atliekant tyrimą nustatyta, kad pagrindiniais aferos dalyviais buvo mažiausiai 14 asmenų.
Policija gavo daugiau nei 2,7 tūkst. pranešimų, susijusių su šia byla, o bendra nuostolių suma siekia 1,6 mlrd. Honkongo dolerių (206 mln. JAV dolerių).
Pareigūnai taip pat įšaldė įtariamųjų turtą, kurio vertė viršija 200 mln. Honkongo dolerių.
Atsakydamas į AFP užklausą, vyriausiasis komisaras Ernestas Wongas sakė, kad policija tęs tyrimą ir „negali atmesti galimybės, kad ateityje baudžiamojon atsakomybėn bus patraukta ar suimta daugiau asmenų“.
Policija pranešė, kad du iš aferos organizatorių ir vienas iš pagrindinių jos dalyvių pabėgo į užsienį, pridurdama, kad Interpolas jau pranešė apie jų paiešką.
JPEX vykdė plataus masto reklamos kampanijas
Policijos teigimu, JPEX vykdė plataus masto reklamos kampanijas, kuriose buvo kalbama apie didelį pelną ir mažą riziką, taip pat skatino internetinius nuomonių formuotojus pritraukti investuotojų, kad šie įneštų lėšas.
Po to grupė deponuotą turtą pervedė ir išplovė per kriptovaliutų pinigines.
Tarp suimtųjų yra keletas nuomonių formuotojų iš socialinių tinklų, kurie, kaip įtariama, padėjo reklamuoti platformą ir turėjo fiktyvių banko sąskaitų.
