Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

32-ejų garsus verslininkas rastas negyvas: visas turtas staiga krito žemyn

2025-10-13 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 11:55

Ukrainos kriptovaliutų pasaulio verslininkas rastas negyvas savo „Lamborghini“ automobilyje, vieno didžiausių skaitmeninės valiutos rinkos nuosmukių istorijoje metu.

Lamborghini (Nuotr. SCANPIX)

Ukrainos kriptovaliutų pasaulio verslininkas rastas negyvas savo „Lamborghini“ automobilyje, vieno didžiausių skaitmeninės valiutos rinkos nuosmukių istorijoje metu.

REKLAMA
3

32 metų Konstantinas Galichas, geriau žinomas kaip Kostya Kudo, buvo rastas šeštadienį Kyjivo Obolonskio rajone su šaunamojo ginklo žaizda galvoje.

Kyjivo policijos departamentas pranešė, kad įvykio vietoje rastas ir ginklas, registruotas Galicho vardu. Nors versija apie galimą nusikaltimą neatmetama, pareigūnai nurodė, kad Galichas buvo išgyvenęs dėl finansinių sunkumų, apie depresiją pasakojęs artimiesiems ir penktadienį jiems išsiuntęs atsisveikinimo žinutę, rašo dailymail.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo mirtis taip pat buvo patvirtinta per „Telegram“ kanalą, kur paskelbta:

„Konstantinas Kudo tragiškai mirė. Aplinkybės tiriamos. Apie naujienas informuosime vėliau.“

REKLAMA
REKLAMA

Verslininkas buvo žinomas ir už gimtinės ribų

Verslininkas buvo gerai žinomas tarptautinėje kriptovaliutų bendruomenėje, o jo netikėta mirtis sukėlė šoką ir liūdesį tarp sekėjų bei kolegų.

REKLAMA

Galichas buvo kriptovaliutų prekybos akademijos „Cryptology Key“ bendraįkūrėjas, o jo „Instagram“ paskyrą sekė daugiau nei 66 tūkst. žmonių. Ten jis dalijosi įžvalgomis apie rinką ir investavimo strategijas.

Pastarasis kriptovaliutų rinkos nuosmukis buvo išprovokuotas Donaldo Trumpo grasinimų per artimiausias savaites įvesti 100 procentų muitus Kinijai.

REKLAMA
REKLAMA

Per 24 valandas po šio pareiškimo iš kriptovaliutų rinkos vertės išgaravo apie 400 milijardų dolerių.

JAV viceprezidentas JD Vance’as pareiškė, kad Trumpas siekia apsaugoti Amerikos ekonominius interesus ir padaryti šalį labiau savarankišką.

Pasak jo, tai, kad Kinija turi tiek įtakos svarbioms JAV tiekimo grandinėms, yra nacionalinės grėsmės apibrėžimas, todėl Trumpo sprendimas dėl griežtų muitų – pateisinamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai bus subtilus šokis, ir daug kas priklausys nuo to, kaip reaguos Kinija,“ – sakė Vance’as televizijos „Fox News“ laidoje „Sunday Morning Futures“.

„Jei jie reaguos agresyviai, garantuoju, kad JAV prezidentas turi kur kas daugiau kozirių nei Kinija. Tačiau jei jie bus pasirengę elgtis protingai, Donaldas Trumpas visada linkęs derėtis konstruktyviai.“

REKLAMA

Jis pridūrė:

„Per artimiausias savaites sužinosime, ar Kinija nori pradėti prekybos karą su mumis, ar pasirinks proto kelią. Tikiuosi, jie pasirinks pastarąjį, tačiau prezidentas bet kokiu atveju gins Ameriką.“

Nuo kadencijos pradžios Trumpas didino importo mokesčius daugeliui JAV prekybos partnerių, siekdamas išsiderėti palankesnes sąlygas.

Tuo metu Kinija išlieka viena iš nedaugelio šalių, kuri nepasidavė spaudimui, pasikliaudama savo ekonomine galia.

Kinijos Prekybos ministerija savo pranešime teigė:

„Kinijos pozicija nuosekli – mes nenorime muitų karo, tačiau jo nebijome.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų