32-ejų garsus verslininkas rastas negyvas: visas turtas staiga krito žemyn

32 metų Konstantinas Galichas, geriau žinomas kaip Kostya Kudo, buvo rastas šeštadienį Kyjivo Obolonskio rajone su šaunamojo ginklo žaizda galvoje.
Kyjivo policijos departamentas pranešė, kad įvykio vietoje rastas ir ginklas, registruotas Galicho vardu. Nors versija apie galimą nusikaltimą neatmetama, pareigūnai nurodė, kad Galichas buvo išgyvenęs dėl finansinių sunkumų, apie depresiją pasakojęs artimiesiems ir penktadienį jiems išsiuntęs atsisveikinimo žinutę, rašo dailymail.com.
Jo mirtis taip pat buvo patvirtinta per „Telegram“ kanalą, kur paskelbta:
„Konstantinas Kudo tragiškai mirė. Aplinkybės tiriamos. Apie naujienas informuosime vėliau.“
Verslininkas buvo žinomas ir už gimtinės ribų
Verslininkas buvo gerai žinomas tarptautinėje kriptovaliutų bendruomenėje, o jo netikėta mirtis sukėlė šoką ir liūdesį tarp sekėjų bei kolegų.
Galichas buvo kriptovaliutų prekybos akademijos „Cryptology Key“ bendraįkūrėjas, o jo „Instagram“ paskyrą sekė daugiau nei 66 tūkst. žmonių. Ten jis dalijosi įžvalgomis apie rinką ir investavimo strategijas.
Pastarasis kriptovaliutų rinkos nuosmukis buvo išprovokuotas Donaldo Trumpo grasinimų per artimiausias savaites įvesti 100 procentų muitus Kinijai.
Per 24 valandas po šio pareiškimo iš kriptovaliutų rinkos vertės išgaravo apie 400 milijardų dolerių.
JAV viceprezidentas JD Vance’as pareiškė, kad Trumpas siekia apsaugoti Amerikos ekonominius interesus ir padaryti šalį labiau savarankišką.
Pasak jo, tai, kad Kinija turi tiek įtakos svarbioms JAV tiekimo grandinėms, yra nacionalinės grėsmės apibrėžimas, todėl Trumpo sprendimas dėl griežtų muitų – pateisinamas.
„Tai bus subtilus šokis, ir daug kas priklausys nuo to, kaip reaguos Kinija,“ – sakė Vance’as televizijos „Fox News“ laidoje „Sunday Morning Futures“.
„Jei jie reaguos agresyviai, garantuoju, kad JAV prezidentas turi kur kas daugiau kozirių nei Kinija. Tačiau jei jie bus pasirengę elgtis protingai, Donaldas Trumpas visada linkęs derėtis konstruktyviai.“
Jis pridūrė:
„Per artimiausias savaites sužinosime, ar Kinija nori pradėti prekybos karą su mumis, ar pasirinks proto kelią. Tikiuosi, jie pasirinks pastarąjį, tačiau prezidentas bet kokiu atveju gins Ameriką.“
Nuo kadencijos pradžios Trumpas didino importo mokesčius daugeliui JAV prekybos partnerių, siekdamas išsiderėti palankesnes sąlygas.
Tuo metu Kinija išlieka viena iš nedaugelio šalių, kuri nepasidavė spaudimui, pasikliaudama savo ekonomine galia.
Kinijos Prekybos ministerija savo pranešime teigė:
„Kinijos pozicija nuosekli – mes nenorime muitų karo, tačiau jo nebijome.“
