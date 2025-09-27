„Dog box“ ir „dog leg“: ką iš tiesų reiškia šie mistiški terminai automobilių pasaulyje?

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
„Dog box“ – greitis be kompromisų
Įprastoje pavarų dėžėje sklandų pavarų perjungimą užtikrina sinchronizatoriai, kurie suvienodina krumpliaračių sukimosi greitį. Tačiau šis procesas užtrunka.
Lenktyniniuose automobiliuose, kur kiekviena sekundės dalis yra aukso vertės, naudojamos vadinamosios „dog box“ dėžės. Jose sinchronizatorių nėra. Vietoj jų naudojami dideli, tvirti kumšteliai, kurie sukimba tiesiogiai ir brutaliai.
Vairuotojas, norėdamas perjungti pavarą, privalo tai daryti greitai ir jėga – lėtas ir švelnus judesys čia tiesiog neveiks. Nors tokį perjungimą lydi stiprūs smūgiai ir trenksmas, pavara perjungiama akimirksniu.
Būtent dėl šios savybės ir galimybės jungti pavaras be sankabos (išskyrus startuojant), „dog box“ yra nepamainoma sporte, nors ir pasižymi mažu resursu. Tačiau reikia pabrėžti, kad ji neturi nieko bendro su sena nesinchronizuota sunkvežimio dėžė, kuriai perjungti pavaras reikia dvigubo sankabos išmynimo ir „pergazavimo“.
„Dog leg“ – įkvėpta sportinių automobilių
Tuo tarpu „dog leg“ (liet. „šuns koja“) apibūdina ne mechanizmą, o tik pavarų perjungimo schemą. Įprastai pirma pavara jungiama svirtį pakreipus į kairę ir į priekį. Tačiau „dog leg“ schemoje ji yra perkeliama į kairę ir atgal.
Kodėl? Tam, kad lenktynių trasoje dažniausiai naudojamos antra ir trečia pavaros atsidurtų vienoje tiesėje, viena priešais kitą.
Taip perjungimas tarp jų tampa žaibiškas, nes nereikia judinti svirties per visą schemos plotį. Ši schema tapo tokių legendinių automobilių „Mercedes-Benz 190E 2.3-16“ vizitine kortele.
Ši pavarų perjungimo schema taip pat buvo naudojama senuose „Porsche“, „Ferrari“ ir „Lamborghini“ modeliuose.
Taigi, šie du terminai apibūdina visiškai skirtingus dalykus. „Dog box“ – tai bekompromisis lenktyninis mechanizmas, aukojantis komfortą vardan greičio. „Dog leg“ – tai sprendimas, pritaikantis pavarų schemą sportiniam vairavimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!