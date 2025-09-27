Kalendorius
Rugsėjo 27 d.
Automobilių kultūra

„Dog box“ ir „dog leg“: ką iš tiesų reiškia šie mistiški terminai automobilių pasaulyje?

2025-09-27 19:06
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 19:06

Nors automobilių pasaulyje vis labiau dominuoja automatinės pavarų dėžės, mechaninė pavarų dėžė tikriems entuziastams išlieka vairavimo malonumo simboliu. Tačiau tarp mechaninių pavarų dėžių gerbėjų sklando du terminai, kurie dažnai painiojami, nors neturi nieko bendro nei su šunimis, nei vienas su kitu. Tai – „dog box“ ir „dog leg“. Vienas apibūdina brutalų mechanizmą, kitas – protingą pavarų perjungimo schemą.

Pavarų perjungimo svirtis (nuotr. gamintojo)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

„Dog box“ – greitis be kompromisų

Įprastoje pavarų dėžėje sklandų pavarų perjungimą užtikrina sinchronizatoriai, kurie suvienodina krumpliaračių sukimosi greitį. Tačiau šis procesas užtrunka.

Lenktyniniuose automobiliuose, kur kiekviena sekundės dalis yra aukso vertės, naudojamos vadinamosios „dog box“ dėžės. Jose sinchronizatorių nėra. Vietoj jų naudojami dideli, tvirti kumšteliai, kurie sukimba tiesiogiai ir brutaliai.

Vairuotojas, norėdamas perjungti pavarą, privalo tai daryti greitai ir jėga – lėtas ir švelnus judesys čia tiesiog neveiks. Nors tokį perjungimą lydi stiprūs smūgiai ir trenksmas, pavara perjungiama akimirksniu.

Būtent dėl šios savybės ir galimybės jungti pavaras be sankabos (išskyrus startuojant), „dog box“ yra nepamainoma sporte, nors ir pasižymi mažu resursu. Tačiau reikia pabrėžti, kad ji neturi nieko bendro su sena nesinchronizuota sunkvežimio dėžė, kuriai perjungti pavaras reikia dvigubo sankabos išmynimo ir „pergazavimo“.

„Dog leg“ – įkvėpta sportinių automobilių

Tuo tarpu „dog leg“ (liet. „šuns koja“) apibūdina ne mechanizmą, o tik pavarų perjungimo schemą. Įprastai pirma pavara jungiama svirtį pakreipus į kairę ir į priekį. Tačiau „dog leg“ schemoje ji yra perkeliama į kairę ir atgal.

Kodėl? Tam, kad lenktynių trasoje dažniausiai naudojamos antra ir trečia pavaros atsidurtų vienoje tiesėje, viena priešais kitą.

Taip perjungimas tarp jų tampa žaibiškas, nes nereikia judinti svirties per visą schemos plotį. Ši schema tapo tokių legendinių automobilių „Mercedes-Benz 190E 2.3-16“ vizitine kortele.

Ši pavarų perjungimo schema taip pat buvo naudojama senuose „Porsche“, „Ferrari“ ir „Lamborghini“ modeliuose.

Taigi, šie du terminai apibūdina visiškai skirtingus dalykus. „Dog box“ – tai bekompromisis lenktyninis mechanizmas, aukojantis komfortą vardan greičio. „Dog leg“ – tai sprendimas, pritaikantis pavarų schemą sportiniam vairavimui.

