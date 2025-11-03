 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nuvykus prie brolio kapo Jurgitą ištiko šokas: „Šitoje situacijoje negaliu tylėti“

2025-11-03 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 16:15

Šį savaitgalį didžioji dauguma lietuvių važiavo į kapines lankyti mirusių artimųjų kapų, juos sutvarkyti, pabūti ramybėje ir pasimelsti už išėjusius. Vis tik net amžinojo poilsio vietoje įsisuka ilgapirščiai – Tauragėje į kapines nuvykusi Jurgita ant brolio kapo neberando prieš savaitę nuneštos gėlių kompozicijos.

Moteris, kapinės (nuotr. 123rf.com, Fotodiena)

Šį savaitgalį didžioji dauguma lietuvių važiavo į kapines lankyti mirusių artimųjų kapų, juos sutvarkyti, pabūti ramybėje ir pasimelsti už išėjusius. Vis tik net amžinojo poilsio vietoje įsisuka ilgapirščiai – Tauragėje į kapines nuvykusi Jurgita ant brolio kapo neberando prieš savaitę nuneštos gėlių kompozicijos.

3

Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje įrašu pasidalinusi moteris, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais, pridėjo, kad savo kurtos kompozicijos toli ieškoti nereikėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Broliui nunešta puokštė – ant kito kapo

Įraše Jurgita aprašė itin nemalonią situaciją kapinėse ir dar nemalonesnę įvykių atomazgą.

Pasak Jurgitos, šiuo įrašu ji pasidalijo tam, kad panašių atvejų kapinėse mažėtų, o net ir į smulkias vagystes būtų reaguojama griežtai.

„Apvogė mano broliuko kapuką. Sarmata...

Pamislijau, gal dėl to taip elgiasi žmonės, nes Tauragės miestas – tvarumo miestas. Graži puokštė vieną dieną ant vieno kapuko pasipuikuoja, kitą – ant kito... Ir taip keliauja per kapines iki kito lapkričio?

P. S. Vaza su gėlėmis svėrė 5-6 kg, tai apie vėjo nupūstą puokštę, labai prašau, nekomentuokite.

Pirmą kartą gyvenime likau taip šokiruota atėjusi aplankyti artimųjų kapo ir neradusi prieš savaitę paliktos gyvų gėlių kompozicijos vazonėlyje.

Girdėjau daug kartų, kad vagiamos gėlės nuo artimųjų kapų esančiose miesto kapinėse, bet, aišku, labiausiai sukrečia, kai tokie įvykiai paliečia asmeniškai“, – rašė ji.

Vis tik šioje situacijoje, kaip teigia moteris, dar labiau šokiravo tai, kur savo rankomis gamintą ir nuo kapo dingusią gėlių kompoziciją surado.

„Dar labiau likau šokiruota, kad savo puokštę radau ne taip ir toli, ant kaimyninio kapo. Puokštė buvo kurta mano asmeniškai, tai jos neatpažinti tiesiog neįmanoma.

Šitoje situacijoje negaliu tylėti ir privalau paviešinti kapą, ant kurio radau pavogtą mano puokštę. Manau atpažinsi savo kapą, tas, kuri(is) tai padarei“, – pridėjo Jurgita, pasidalinusi ir nuotrauka. Visą įrašą rasite čia.

