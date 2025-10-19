Girtas įmonės direktorius su BMW bandė nuvykti į kapines – Antanas įpūtė beveik 3 promiles

Incidentas įvyko 2024 m. spalio 27 d. popietę Vilniaus rajone. Policijai apie įtartinai važiuojantį BMW 520D pranešė liudininkas, kuris teigė, kad automobilis „vos kelis kartus nepadarė avarijos“. Pranešėjas sekė transporto priemonę iki pat kapinių, kur netrukus atvyko pareigūnai ir sustabdė girtą vairuotoją.
Antanas buvo visiškai neblaivus – pirmasis alkotesterio pūtimas parodė 2,92 promilės, antrasis – 2,75 promilės. Policijos duomenimis, iš automobilio sklido stiprus alkoholio kvapas, o vairuotojas kalbėjo nerišliai ir judėjo nekoordinuotai.
Vyras teismui paaiškino, kad po darbo išgėrė kelias skardines alaus ir su bičiuliu nusprendė nuvykti iki kapinių. Esą nesijautė neblaivus.
Teismas pasigailėjo, bet paskyrė griežtas priemones
Antanas, anksčiau neteistas ir dirbantis įmonės direktoriumi, kaltę pripažino visiškai, gailėjosi ir bendradarbiavo su teisėsauga. Teismas nusprendė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal motinos laidavimą – laiduotoja paskirta motina., su kuria vyras palaiko artimą ryšį.
Laidavimo terminas – vieneri metai be užstato.
Vis dėlto teismas paskyrė baudžiamojo poveikio priemones: 2 metų ir 6 mėnesių draudimą vairuoti visų rūšių transporto priemones; 8 000 eurų įmoką į valstybės biudžetą, atitinkančią pusę automobilio „BMW 520D“ vertės; įpareigojimą per vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Teismas pabrėžė, kad 2,75 promilės girtumas – itin pavojingas lygis, kėlęs realią grėsmę kitų eismo dalyvių gyvybei.
Antano vairuotojo pažymėjimas bus perduotas VĮ „Regitra“ nuosprendžiui įsiteisėjus.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
