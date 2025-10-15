Medikai ir gelbėtojai sunkiai tvardo ašaras prisiminę tragišką avariją šalia Šilutės: „Vaikai matė, suprato“

Įtampai atslūgus ašaras sunkiai tvardo ir vaikus gelbėję ugniagesiai ir medikai. Visą laiką vaikai buvo sąmoningi, tad puikiai suprato, kas įvyko. Be mamos liko keturi vaikai.
Vaikus išgelbėjo tvarkingai užsegti saugos diržai
Šalikelėje netoli Šilutės dega žvakutės, lietus laisto padėtas baltažiedes gėles. Šioje vietoje šeštadienį susidūrus dviem automobiliams žuvo jų vairuotojos, sužeisti 8 kartu važiavę vaikai. Medikai sako, jei ne prisegti saugos diržai ir vaikiškos kėdutės, ši tragedija galėjo baigtis kur kas šiurpiau.
„Vyresnio amžiaus paaugliai patyrė mažesnius sužalojimus ir jie buvo tik pragydyti intensyvioje terapijoje. Pagrindinės bėdos yra su mažaisiais – 8–9 metų amžiaus. Kurie patyrė praktiškai vienodus sužalojimus. Ir krūtinė, ir pilvo organai. Ten kur ėjo saugos diržai, ten ir sužalojimai“, – TV3 Žinioms sakė reanimacijos skyriaus vedėjas Linas Mikelis.
Vienas paauglys guli Kauno klinikų reanimacijoje, trys vaikai – Klaipėdos vaikų ligoninės reanimacijoje. Dar keturi vaikai šios uostamiesčio ligoninės chirurginiame skyriuje.
„Yra grėsmių, visuomet grėsmių yra. Pradeda ryškėti tokie atokūs pakenkimai, kuriuos reikia tvarkyti. Ir dėl to jie yra pas mus. Tai reiškia, kad traumos metu gali nepasireikšti, pirmosiom valandom, pirmosiomis dienom, gali išryškėti po dviejų parų, trijų parų, penkių parų gali išryškėti“, – apie vaikų patirtus traumų padarinius kalbėjo L. Mikelis.
Išvažiavo į kitą kelio pusę
Kelias ten visiškai lygus, tad vis dar neaišku, kodėl nuo Švėkšnos pusės važiavusi 60-metė moteris „Toyota prius“ išvažiavo į priešpriešą. Jos dar spėjo išvengti nuo Šilutės važiavęs „Volkswagen“, tačiau už jo buvęs „BMW“ rėžėsi tiesiai į „Toyota“. „BMW“ vairavo 43-ejų moteris.
„Ugniagesiai gelbėtojai hidraulinės įrangos pagalba nukarpė stogus, atlaisvino, iškėlė lauk. Medikai konstatavo mirtį. Taip pat BMW automobilio dviem keleiviams uždėti kaklo įtvarai iškelti, uždėti ant neštuvų ir perduoti medikams“, – apie gelbėtojų atliktą darbą pasakojo ugniagesys gelbėtojas Giedrius Jazbutis.
BMW į Švėkšnos moliūgų šventę važiavo trys žuvusios moters vaikai – penkerių ir keturiolikos mergaitės bei 17-likos vaikinas su 16-mete jo drauge. Dar vienas moters sūnus liko namuose. „Toyota“ automobilyje – trys devynmečiai berniukai ir viena tokio pat amžiaus mergytė.
Vaikus moteris vežė iš gimtadienio. Po avarijos vaikus gelbėjo ne tik ugniagesiai, policininkai bei medikai, o ir visiškai nepražystami pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai. Visi vaikai buvo sąmoningi, tad matė ir suprato, kad moterys žuvo.
„Ten buvo dar papildoma psichologinė užduotis darbuotojoms, kadangi buvo artimieji žuvę tų vaikų. Vaikai matė, suprato ir daug klausimų uždavė medikams, reikėjo ir vaikus nuraminti“, – kas vyko po avarijos atskleidė Klaipėdos greitosios pagalbos vadovė Regina Pocienė.
Jaudulį sunku sulaikyti buvo ir vaikus iš sumaitotų automobilių traukusiems ugniagesiams.
„Žinokit, mes irgi turim širdis ir kai bet kokiam, nebūtinai autoavarijoje, incidente dalyvauja mažamečiai vaikai, mums irgi būna žymiai sunkiau“, – neslėpė ugniagesys gelbėtojas G. Jazbutis.
Vaikams psichologinė pagalba bus teikiama vėliau
Pasak medikų, vaikams labai sunku ir dabar. Nusiraminti padeda tik tam skirti vaistai.
„Vaikams kol kas tikrai nereikia psichologo pagalbos dėl to, kad jie, kaip pasakyti... Kol kas nereikia. Sakykim taip. Jie yra gydomi medikamentiškai ir psichologinė pagalba galbūt bus reikalingai vėliau“, – aiškino reanimacijos skyriaus vedėjas Linas Mikelis.
BMW vairuotoją Egidiją pažinojo daug šilutiškių – moteris atlikdavo grožio procedūras. Viena iš tokių – Lijana. Ji žuvusiąją pamena kaip visad besišypsančią, pasiruošusią padėti bei tobulą mamą.
„Ji buvo iš tiesų gera mama. Kiek teko dalyvauti pokalbiuose su ja ar užsukti į jos namus, ten visada buvo šilta, ten visada kvepėjo maistu, ten labai gražus tarp vaikų bendravimas vienas kitą tiesiog saugo, prižiūri, tai yra reta“, – pasakojo šilutiškė Lijana.
Be mamos liko keturi vaikai. Moteris juos augino viena. Dabar našlaičius, tikėtina, perims globoti sesuo.
„Egidija buvo ne kartą minėjusi, kad juodvi labai artimos su sese. Todėl nė neabejoju, kad ji nepaleis vaikų“, – įsitikinusi žuvusiosios draugė Lijana.
Moters giminaičiai prašo visų Lietuvos žmonių pagalbos be artimiausios žmogaus likusiems vaikams. Norinčius ir galinčius prisidėti bent keliais eurais prašo paaukoti į sesers sąskaitą.
