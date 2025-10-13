Kalendorius
Prakalbo apie tragiškos avarijos Šilutės rajone detales: net 4 vaikų būklė – labai sunki

2025-10-13 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 10:15

Savaitgalį Šilutėje įvykus siaubingai avarijai, kurios metu žuvo dvi moterys vairuotojos, o 8 vaikai buvo sužeisti – paaiškėjo naujos detalės apie vaikų būklę.

Savaitgalį Šilutėje įvykus siaubingai avarijai, kurios metu žuvo dvi moterys vairuotojos, o 8 vaikai buvo sužeisti – paaiškėjo naujos detalės apie vaikų būklę.

2

Tauragės apskrities policijos komisariato atstovės Linos Banienės teigimu, trijų nepilnamečių, kurie vyko automobiliu „Toyota Prius“, būklė šiuo metu yra sunki.

Taip pat anot jos, vieno nepilnamečio, vykusio „BMW“ automobiliu, būklė yra labai sudėtinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol kas daugiau informacijos neteikiama.

Avarija Šilutės rajone
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Šilutės rajone

Avarijos aplinkybės

Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.

Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių automobilių vairuotojai.

Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.

Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą 

BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.

„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.

Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus. 

Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.

„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.

Žuvo 4 vaikų motina

Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.

Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė –  šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.

Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.

Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė

LT887300010029921808

Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, –  rašoma socialiniame tinkle.

