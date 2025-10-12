Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Šilutės rajone žuvo 4 vaikų mama: po tragiškos žinios – pagalbos prašymas

2025-10-12 15:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 15:08

Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys. Netrukus po šios skaudžios žinios pasirodymo pradėjo plisti pagalbos prašymas.

Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys. Netrukus po šios skaudžios žinios pasirodymo pradėjo plisti pagalbos prašymas.

Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.

Prašoma pagalba

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidukas Nu –  šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu.Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.

Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei:Jurgita Tarozienė

LT887300010029921808

Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, –  rašoma socialiniame tinkle.

Primename, kad Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys, pranešė policija.

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 1965 m. gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su dviem automobiliais – „BMW 3 series“, kurį vairavo 1982 m. gimusi moteris, ir „VW Touareg“, vairuojamu 1968 m. gimusio vyro.

Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę 8 nepilnamečiai, kurie buvo pristatyti į Klaipėdos ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. 5 d. – kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

As
As
2025-10-12 15:13
Gal jau nepradėkite kažkas ubagauti yra tėvai o gal vienas tėvas gaus iš valstybės ir uzaugins
Atsakyti
Tai yra kaltininke
Tai yra kaltininke
2025-10-12 15:21
Ir draudimas sumokes. Kiek galima ubagauti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
