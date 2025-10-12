Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė 29-erių kylanti žvaigždė: taip ir nespėjo pasirodyti naujame šokių projekte

2025-10-12 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 14:30

Argentiniečių dainininkas ir buvęs modelis Fede Dorcaz mirė Meksiko mieste, kur buvo nušautas ketvirtadienio naktį.

Bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Argentiniečių dainininkas ir buvęs modelis Fede Dorcaz mirė Meksiko mieste, kur buvo nušautas ketvirtadienio naktį.

0

Vietinių teigimu, tai įvyko mėginimo apiplėšti metu, kai po repeticijų jis važiavo namo, skelbė metro.co.uk.

Netektis

Pagal Meksiko miesto Viešojo saugumo sekretoriatą, Fede mirė iš karto.

Policija ieško keturių vyrų, kurie pabėgo iš įvykio vietos dviem motociklais, tačiau kol kas nepranešta apie jokius sulaikymus.

Atstovas spaudai pranešė, kad „dabar analizuojama vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga iš tos vietovės, siekiant nustatyti galimus nusikaltėlius.“

Fede Dorcaz buvo kylančioji Lotynų muzikos žvaigždė – taip jį apibūdino žurnalas „Rolling Stone“, vadindamas jį „kylančia Lotynų žvaigžde, pasiruošusia perkurti pasaulinį Lotynų popą“.

Gimęs Mar del Plato mieste, Argentinoje, jis pastaruosius dvejus metus gyveno Meksikoje. Jo hitai, įskaitant „Cara Bonita“, buvo populiarūs visoje Lotynų Amerikoje ir už jos ribų.

Fede turėjo pasirodyti Meksikos šokių laidos „Las Estrellas Bailan En Hoy“ naujame sezone, kurio premjera numatyta kitą savaitę.

Jis ir jo draugė, Venesuelietė Mariana Avila, buvo viena iš porų, planuotų dalyvauti šou.

Laidos oficialioje „Instagram“ paskyroje buvo paskelbtas pagarbos pranešimas: „HOY šeima prisimena mūsų draugo ir kolegos Fede Dorcaz netektį. Mes dalijamės skausmu, kurį jaučia jo visa šeima, tėvai ir mergina Mariana Avila. Mariana ir Fede buvo viena iš porų, kuri turėjo dalyvauti naujame „Las Estrellas Bailan en Hoy“ sezone. Jo atminimas ir aistra mus įkvėps amžinai. Ilsėkis ramybėje, Fede Dorcaz.“

Fede draugė Mariana Avila socialiniame tinkle X parašė: „Tu mylėjai Meksiką visa savo esybe, taip pat, kaip visi, kurie tave pažinojo, mylėjo tave.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

