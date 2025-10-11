Kalendorius
Užgeso atsargos pulkininko gyvybė: paviešintos atsisveikinimo detalės

2025-10-11 15:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Penktadienį, spalio 10 d., užgeso atsargos pulkininko Bronislovo Vizbaro gyvybė.

0

Liūdną žinią pranešė Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla.

Paskelbė apie atsisveikinimo detales

Socialiniame tinkle pranešama, kad su velioniu bus galima atsisveikinti spalio 13 d., o amžinojo poilsio jis atguls spalio 14 d.

„Spalio 10 d. netekome Lietuvos kariuomenės mokyklos įkūrėjo atsargos pulkininko Bronislovo Vizbaro, mokyklai vadovavusio nuo 1990 m. iki 2000 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. a. ats. plk. Bronislovas Vizbaras gimė 1937 m. liepos 26 d. Rukšių k., Rokiškio rajone. Baigęs Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinę mokyklą (dabar – Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija), mokėsi Karo mokykloje Karaliaučiuje ir Karo akademijoje Leningrade. 1981–1989 ėjo Lietuvos žemės ūkio akademijos Karinės katedros viršininko pareigas.

1990 m. gruodžio 20 d. plk. B. Vizbaro iniciatyva Kaune buvo įkurti Karininkų kursai (1993 m. kovo 1 d. reorganizuoti į Lietuvos puskarininkių mokyklą), kurių tikslas – parengti karininkus krašto apsaugos sistemos struktūroms. Į šiuos kursus buvo priimami savanoriai, pasiryžę tapti Lietuvos kariuomenės karininkais.

1991 m. sausio mėn., SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką metu, plk. B. Vizbaras kartu su pirmąja Karininkų kursų laida dalyvavo ginant Aukščiausiąją Tarybą–Atkuriamąjį Seimą.

1992 m. B. Vizbarui suteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininko laipsnis.

Plk. B. Vizbaras yra parengęs „Kario vadovėlį“ (1995 m.), sukūręs ir patobulinęs daug mokomosios, metodinės medžiagos puskarininkių korpusui, nemažai prisidėjęs prie senosios lietuviškos karinės terminologijos atgaivinimo ir naujosios kūrimo, Krašto apsaugos tarnybos statuto kūrimo.

Plk. B. Vizbaras apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Šaulių žvaigždės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Lietuvos kariuomenės mokyklos vadovybė ir bendruomenė dėl ats. plk. Bronislovo Vizbaro mirties reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Pareikšti pagarbą ir atsisveikinti su ats. plk. B. Vizbaru bus galima spalio 13 d. nuo 15:00 val. laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas)

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos spalio 13 d. 8:00 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Karstas į Kauno Petrašiūnų kapines išlydimas spalio 14 d. 13:00 val.“, – rašoma pranešime.

