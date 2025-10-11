Užgeso legendinio dainininko gyvybė: „Mūsų širdys sudaužytos“

Grupė, susikūrusi 1964 metais, visame pasaulyje pardavė daugiau nei 70 milijonų įrašų ir 2018 metais buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
J. Lodge'o šeima patvirtino jo mirtį ir pranešė, kad jis buvo „staiga ir netikėtai išplėštas iš mūsų“.
Pareiškime, perduotame agentūrai, rašoma: „Su didžiausiu liūdesiu turime pranešti, kad Johnas Lodge'as – mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis, žentas ir brolis – buvo staiga ir netikėtai išplėštas iš mūsų. Kaip žino visi, kas pažinojo šį didžiulės širdies žmogų, svarbiausia jam buvo jo begalinė meilė žmonai Kirsten ir šeimai, po to – aistra muzikai ir tikėjimas.“
Pareiškime taip pat priduriama: „Johnas ramiai iškeliavo, apsuptas mylimųjų ir skambant „The Everly Brothers“ bei Buddy Holly muzikai.“
„Mes amžinai ilgėsimės jo meilės, šypsenos, gerumo ir begalinio palaikymo. Mūsų širdys sudaužytos, tačiau eisime pirmyn į ramybę, apsupti meilės, kuria jis apdovanojo kiekvieną iš mūsų. Kaip Johnas visada sakydavo koncerto pabaigoje – ačiū, kad išlikote tikintys.“
Johnas Lodge'as buvo vos 14 metų, kai susipažino su būsimu grupės draugu Ray’umi Thomasu. Jis prisijungė prie „The Moody Blues“, kai originalus grupės bosistas Clintas Warwickas paliko kolektyvą.
Vėliau J. Lodge’as sukūrė daugelį žymių grupės dainų, tarp jų „Peak Hour“, „Ride My See-Saw“ ir „Isn't Life Strange“, už kurią pelnė ASCAP dainų autorių apdovanojimą. Jis gavo dar vieną ASCAP apdovanojimą už kūrinį „I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)“.
Deja, Johno grupės draugas Ray’us Thomasas mirė 2018 metų sausį, likus vos keliems mėnesiams iki to laiko, kai grupė buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų. Mike’as Pinderis, paskutinis išlikęs originalus grupės narys, mirė praėjusiais metais.
