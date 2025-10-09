Mirė žymi Lietuvos profesorė

Profesorė Justina buvo ne tik išskirtinė mokslininkė, bet ir įkvepianti asmenybė, palikusi gilų pėdsaką fakulteto bendruomenėje.
Ji vadovavo Vartotojų sprendimų priėmimo laboratorijai (Consumer Decision Making LAB), subūrė kūrybingą mokslininkų komandą ir įkvėpė studentus bei kolegas savo žiniomis, energija ir žmogiškumu.
„Spalio 7 d. mus paliko profesorė Justina Baršytė – žymi mokslininkė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė, Vartotojų sprendimų priėmimo laboratorijos (Consumer Decision Making LAB) įkūrėja.
Jos moksliniais pasiekimais, idėjomis ir įkvėpimu didžiuojasi visa VU EVAF bendruomenė.
Profesorė Justina buvo išskirtinė akademikė ir bendruomenės narė – subūrusi kūrybingą mokslininkų komandą, įkvėpusi studentus ir kolegas, praturtinusi fakulteto gyvenimą savo šviesa, intelektu ir žmogiškumu.
VU EVAF bendruomenė giliai išgyvena šią netektį.
Justina – mums visada trūks Tavęs.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą a. a. prof. Justinos Baršytės artimiesiems, draugams ir kolegoms“, – rašoma įraše.
