Lietuvos futbolo pasaulyje – skaudi netektis

Skaudžią žinią pranešė futbolo federacija.
Netektis
Buvusiam sportininkui buvo 92-eji.
„Spalio 7-ąją anapilin iškeliavo buvęs Lietuvos futbolininkas, praeityje su Kauno „Inkaru“ tapęs ir Lietuvos čempionu, Petras Šaltys. Jam buvo 92-eji.
Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems Šeima praneša, jog su P. Šalčiu atsisveikinimas vyks nuo spalio 9 d. 15 valandos REKVIEM atsisveikinimo namuose (Žvaigždynų salėje Jonavos g. 41, Kaune).Spalio 10 d. 12 val. karstas bus palydėtas į Karmėlavos kapines“, – rašoma socialiniame tinkle.
