TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos futbolo pasaulyje – skaudi netektis

2025-10-09 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 13:55

Skelbiama, kad spalio 7-ąją mirė buvęs Lietuvos futbolininkas, praeityje su Kauno „Inkaru“ tapęs ir Lietuvos čempionu, Petras Šaltys. 

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Skaudžią žinią pranešė futbolo federacija.

Netektis

Buvusiam sportininkui buvo 92-eji.

„Spalio 7-ąją anapilin iškeliavo buvęs Lietuvos futbolininkas, praeityje su Kauno „Inkaru“ tapęs ir Lietuvos čempionu, Petras Šaltys. Jam buvo 92-eji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems Šeima praneša, jog su P. Šalčiu atsisveikinimas vyks nuo spalio 9 d. 15 valandos REKVIEM atsisveikinimo namuose (Žvaigždynų salėje Jonavos g. 41, Kaune).Spalio 10 d. 12 val. karstas bus palydėtas į Karmėlavos kapines“, – rašoma socialiniame tinkle.

