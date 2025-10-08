Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

20-metis mirė vos atvykęs į Dubajų: viskas įvyko žaibiškai

2025-10-08 10:41
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 10:41

20-metis britas Jensen Westhead mirė Dubajuje po to, kai jo skrandyje sprogo vienas iš narkotikų paketų, kuriuos jis buvo prarijęs. Incidentas įvyko, kai vyras, dar prieš skrydį į Dubajų, viename Mančesterio viešbutyje prarijo kelis maišelius su narkotinėmis medžiagomis.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

20-metis britas Jensen Westhead mirė Dubajuje po to, kai jo skrandyje sprogo vienas iš narkotikų paketų, kuriuos jis buvo prarijęs. Incidentas įvyko, kai vyras, dar prieš skrydį į Dubajų, viename Mančesterio viešbutyje prarijo kelis maišelius su narkotinėmis medžiagomis.

1

Po to jis įsėdo į lėktuvą ir atvyko į Dubajų, skelbė mirror.co.uk.

Prakalbo policija

Tačiau, kaip praneša policija, bent vienas iš paketuose buvusių maišelių sprogo, ir J. Westhead perdozavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis buvo rastas negyvas Hotel Avalon viešbutyje Dubajuje.

Po sudėtingo tyrimo, kurį atliko Lankšyro policija, keturi asmenys buvo apkaltinti narkotikų kontrabanda. Rebecca Hatch (43), Glenn Hatch (50), Alexander Tofton (32) ir Steven Stephenson (36) buvo apkaltinti sąmokslo organizavimu.

S. Stephenson, be to, taip pat buvo apkaltintas dalyvavimu narkotinių medžiagų tiekime.

„Keturi žmonės buvo apkaltinti narkotikų nusikaltimais po vyro mirties Dubajuje“, – pranešė Lankšyro policija.

„2023 metų gruodžio 2 dieną Jensen Westhead prarijo kelis narkotinių medžiagų paketus viešbutyje Mančesteryje prieš įlipdamas į lėktuvą iš Mančesterio oro uosto, atvykdamas į Dubajų 2023 metų gruodžio 3 dieną“, – teigiama pranešime.

Asmenys, kuriems pateikti kaltinimai, yra: Rebecca Hatch (gim. 1981-12-17) ir Glenn Hatch (gim. 1975-06-15). Taip pat Alexander Tofton (gim. 1993-09-30) bei Steven Stephenson (gim. 1988-12-12).

Visi keturi turi pasirodyti teisme 2025 metų spalio 31 dieną.

„Stephenson taip pat buvo apkaltintas dalyvavimu narkotinių medžiagų tiekime“, – pranešė policija, patikslindama, kad tyrimas dar tęsiasi ir daugiau detalių gali paaiškėti teismo metu.

