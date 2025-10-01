Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vestuvių metines paminėjusi pora mirė kartu su sūnumi: giminės skausmui ribų nėra

2025-10-01 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 11:55

Markas ir Louise O'Connor, penkiasdešimties metų amžiaus, ir jų 27 metų sūnus Evanas buvo mirtinai sužaloti per išpuolį jų namuose Talanstoune. Nelaimė įvyko pirmadienio rytą.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Markas ir Louise O'Connor, penkiasdešimties metų amžiaus, ir jų 27 metų sūnus Evanas buvo mirtinai sužaloti per išpuolį jų namuose Talanstoune. Nelaimė įvyko pirmadienio rytą.

0

Į įvykio vietą skubiai atvykę pareigūnai ją aptvėrė, o kriminalistai rinko įkalčius name, kuris apibūdinamas kaip esantis „ramioje, kaimiškoje vietovėje“, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siaubo kupinas pirmadienis

Vėliau pareigūnai patvirtino, kad buvo sulaikytas trisdešimties metų vyras, kuris šiuo metu yra areštuotas.

Policija pranešė, kad visos trys aukos patyrė smurtines mirtis.

Visai netrukus prieš jų mirtį Markas ir Louise atšventė 33-iąsias vestuvių metines.

Rugsėjo 12 dieną Markas pasidalijo jų vestuvių dienos nuotrauka iš 1992-ųjų ir parašė: „Štai aš su Louise Doherty O'Connor prieš 33 metus. Vis dar labai įsimylėjęs“, – rašė jis

Marko socialinių tinklų paskyra pilna meilės kupinų poros asmenukių bei kadrų iš koncertų.

Jis nuolat vadino Louise „savo gyvenimo meile“.

Praėjusiais metais sveikindamas ją su gimtadieniu, jis rašė: „Laimingas, kad per 55 metus, praleistus šiame pasaulyje, dalinausi nemaža jų dalimi su Louise Doherty O'Connor, su gimtadieniu, brangioji“.

Kitoje žinutėje – „Esu palaimintas, kad tiek metų buvau vedęs nuostabią Louise Doherty O'Connor.“

Šių metų metinių proga Louise taip pat paskelbė seną jų vestuvių nuotrauką.

Louise Doherty O'Connor dažnai rinkdavo lėšas labdarai ir skatino savanorystę besivystančiose pasaulio dalyse.

Rasti kūnai

Manoma, kad Marko (54 m.) ir Evano kūnai buvo rasti už namo, kieme, o Louise (56 m.) kūnas – viduje, virtuvėje.

Airijos teisingumo ministras Jimas O'Callaghanas patvirtino, kad Airijos policija neieško daugiau asmenų apklausai ir teigė, jog po šio „nusikalstamo veiksmo“ visuomenei pavojaus nėra.

Pareigūnai nurodė gavę pranešimą apie įvykį gyvenamajame name netrukus po 10 valandos pirmadienio rytą. „Įvykio vietoje rasti trys žmonės – du vyrai ir viena moteris (visi suaugusieji) – be gyvybės ženklų“, – pranešė Garda.

„Įvykio vieta yra saugoma tyrimui. Pranešta teismo medicinos ekspertų ir valstybiniam patologui. Trisdešimties metų vyras buvo suimtas ir šiuo metu laikomas Garda Šiaurės Vakarų regiono komisariate pagal 1984 m. Baudžiamojo teisingumo įstatymo 4 straipsnį“, – pridūrė ji.

Naujame informacijos prašyme Garda viršininkas Andrew Watters pareiškė: „O'Connorų šeima yra labai gerai žinoma ir gerbiama. Jie yra geri kaimynai ir svarbi savo vietinės bendruomenės  dalis.“

Vienas kaimynas sakė: „Visi jaučiamės paralyžiuoti ir šokiruoti. Kai kurie kiti kaimynai sakė, kad girdėjo šauksmus praėjusią naktį.“

Garda pareigūnai pranešė, kad mirusiųjų palaikai buvo išvežti iš įvykio vietos ir nuvežti į Our Lady of Lourdes ligoninę, kur bus atliekami skrodimai.

 

