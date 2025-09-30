Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Skelbia naujas detales apie 57-erių lietuvio sukeltą mirtiną avariją: aukos vyko į šventę

2025-09-30 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 17:00

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 27 dieną, Lenkijoje, S8 greitkelyje netoli Olesnicos, įvyko skaudi avarija, nusinešusi keturių žmonių gyvybes. Pirminiais duomenimis, tragišką įvykį sukėlė 57 metų Lietuvos pilietis Linas J., vairavęs sunkvežimį „Mercedes Actros“.

Lietuvis sukėlė mirtiną avariją (nuotr. Jarosław Dorobek ir 123rf.com)

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 27 dieną, Lenkijoje, S8 greitkelyje netoli Olesnicos, įvyko skaudi avarija, nusinešusi keturių žmonių gyvybes. Pirminiais duomenimis, tragišką įvykį sukėlė 57 metų Lietuvos pilietis Linas J., vairavęs sunkvežimį „Mercedes Actros".

0

Kaip pranešė Vroclavo apygardos prokuratūra, vyras nesugebėjo prisitaikyti prie eismo sąlygų ir laiku sureaguoti į priekyje buvusius automobilius, skelbė tuwroclaw.com.

Nusinešė gyvybes

„Įtariamasis nepritaikė vairavimo technikos ir greičio prie esamų eismo sąlygų, taip pat tinkamai nestebėjo kelio priešais“, – informavo prokuratūros atstovė spaudai Karolina Stocka-Mycek.

Lino J. vairuojamas sunkvežimis atsitrenkė į priekyje važiavusią „Škoda“, kuri nuo smūgio buvo įstumta į „Peugeot“, o šis – į sunkvežimį „Scania“.

Didžiausią smūgį patyrė būtent „Škoda“, kurioje važiavo visos vėliau žuvusios aukos.

„Įvykio vietoje nuo patirtų sužalojimų mirė du žmonės – „Škoda“ automobilio vairuotojas ir keleivis. Dvi šio automobilio keleivės, nepaisant medikų pastangų, mirė ligoninėje“, – teigė prokuratūros atstovė.

Pranešama, kad mirė dvi poros, kurios vyko į šeimos šventę Varšuvos kryptimi, skelbė tvn24.pl.

„Buvo dvi poros. Visi vyko į šeimos šventę nuo Vroclavo link Varšuvos“, – pasakojo prokurorė Beata Ciesielska.

Taip pat buvo sužeista ir „Peugeot“ keleivė – jai diagnozuoti klubo ir galvos sumušimai.

Linas J. buvo sulaikytas ir apklaustas kaip įtariamasis. Vyras pripažino kaltę. „Apklausos metu Linas J. pripažino jam inkriminuojamą nusikaltimą, nurodydamas, kad negali paaiškinti savo elgesio priežasties. Jis pridūrė, jog pamačius priešais savo transporto priemonę kitus lengvuosius automobilius, buvo jau per vėlu sureaguoti“, – nurodė Karolina Stocka-Mycek.

Rugsėjo 30 dieną Oleśnicos apylinkės teismas nusprendė Liną J. suimti trims mėnesiams. Teismas pritarė prokuratūros prašymui taikyti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.

Lietuvos piliečiui pateiktas kaltinimas pagal Lenkijos baudžiamojo kodekso 177 straipsnio 2 dalį – dėl eismo įvykio sukėlimo, pasibaigusio žmonių mirtimi.

„Už inkriminuojamą nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 6 mėnesių iki 8 metų“, – pabrėžė Vroclavo apygardos prokuratūros atstovė spaudai.

