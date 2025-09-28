Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Užgeso 51-erių dainininkės gyvybė: „Rašau šią žinutę, kad pasidalinčiau liūdna žinia“

2025-09-28 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 17:00

Turkijos dainininkė Gül Tut, geriau žinoma savo sceniniu vardu Güllü, mirė sulaukusi 51 metų po to, kai iškrito iš savo namų šeštojo aukšto balkono Čnarcke, Jalovoje.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Turkijos dainininkė Gül Tut, geriau žinoma savo sceniniu vardu Güllü, mirė sulaukusi 51 metų po to, kai iškrito iš savo namų šeštojo aukšto balkono Čnarcke, Jalovoje.

0

Jos sūnus Tuberk Yaz patvirtino širdį draskančią žinią socialiniuose tinkluose vos kelios valandos po įvykio, paneigdamas savižudybės gandus, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė žinoma Turkijos dainininkė

Jis paskelbė instagrame: „Rašau šią žinutę, kad pasidalinčiau liūdna žinia. Socialiniuose tinkluose plintantys pranešimai apie savižudybę yra nepagrįsti.“

Taip pat jis pridūrė: „Čia pasidalinsiu naujienomis apie laidotuves. Tebūna jos atilsis ramybėje.“

Pranešama, kad žvaigždė apie 3 valandą nakties mėgavosi laiku balkone su dukra ir šeimos draugu, kai staiga pasijuto blogai ir nukrito. Ji buvo paskelbta mirusia įvykio vietoje.

Jalovos gubernatoriaus administracija išplatino pareiškimą, patvirtindama, kad gautas skubus pranešimas apie „kritimą iš aukščio“ Harmanlar rajone, dėl kurio pareigūnai skubiai atvyko į vietą.

Pareiškime rašoma: „Kai pareigūnai atvyko į nurodytą adresą, paaiškėjo, kad menininkė, žinoma kaip Güllü, Gül Tut, nukrito iš lango linksminantis su dukra, o medicinos komandos apžiūra parodė, kad ji mirė.“

 

