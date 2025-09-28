Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tėvai išgyvena košmarą: neteko neseniai gimusio mažylio

2025-09-28 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 12:00

Emily ir George Oliverių pasaulis sužlugo, kai jų kūdikis Archie mirė būdamas vos trijų su puse mėnesio. Mažylis mirė dėl staigios kūdikių mirties sindromo (SIDS) – nepaaiškinamos ir netikėtos kūdikio (iki vienerių metų) mirties, dažniausiai miego metu.

Mirė Emily ir George Oliverių vaikas (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Emily ir George Oliverių pasaulis sužlugo, kai jų kūdikis Archie mirė būdamas vos trijų su puse mėnesio. Mažylis mirė dėl staigios kūdikių mirties sindromo (SIDS) – nepaaiškinamos ir netikėtos kūdikio (iki vienerių metų) mirties, dažniausiai miego metu.

REKLAMA
0

Jungtinėje Karalystėje kasmet nuo SIDS miršta apie 200 kūdikių, skelbė mirror.co.uk.

Skaudi netektis

Pora iš Londono įkūrė „The Baby Loss Club“ – iniciatyvą, kurios tikslas tapti „vieno langelio“ centru pagalbai netekus vaiko. Jų pastangas remia Archie krikštatėvis Joshua Pattersonas, buvusi „Made in Chelsea“ žvaigždė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Emily pasakoja: „Archie gimė labai geros kūno masės. Gimdymas buvo natūralus, praėjo labai sklandžiai, o nuo tada jis buvo tiesiog nuostabus.“

REKLAMA
REKLAMA

Bella, jų vyresnioji dukra, kuri buvo apie 18 mėnesių, kai gimė Archie, „šiek tiek pavydėjo, bet jį be galo dievino. Ji vadindavo jį savo mažyliu, mėgdavo jį laikyti, padėdavo maitinti ir keisti.“

REKLAMA

Nors Archie šiek tiek kosėjo, gydytojai patikino, kad jis yra „stiprus mažas berniukas“ ir „visiškai sveikas.“ Tačiau po kelių dienų Archie netikėtai mirė miegodamas.

Emily prisimena: „Apie 2 valandą nakties prabudau su didžiuliu siaubu. Pasižiūrėjau į Archie lopšyje – jis buvo labai šaltas. Paėmiau jį ir nubėgau pas George’ą šalia, šaukiau: „Archie mirė.“

REKLAMA
REKLAMA

Greitosios medikai atvyko greitai ir, deja, „pastarąsias kelias valandas jie bandė viską, bet nebuvo nė menkiausio gyvybės ženklo.“

Ligoninėje Emily jautėsi visiškai prislėgta: „Sėdėjau ant grindų. Žmonės bandė su manimi kalbėtis, bet negalėjau suprasti, ką jie sako.“

Gydytojai paprašė leidimo išjungti gyvybės palaikymo aparatus, ir ji sutiko. „Slaugytoja įteikė mums dėžutę su Archie plaukų sruoga, taip pat padarė jo pėdučių atspaudus. Turėjome galimybę atsisveikinti, bet aš to nepadariau, nes negalėjau priimti fakto, kad jis mirė.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Emily sako: „Mes visada matysime Archie kaip žvaigždę danguje. Kiekvienas jo krikštatėvio Joshua žingsnis maratono metu, kylant ugnikalniu, jį vis artino prie Archie.“

Sielvartas buvo galingas ir skirtingas abiem tėvams. Emily jautėsi izoliuota: „Norėjau, kad pasaulis mane prarytų ir kad nieko nematyčiau.“

REKLAMA

George, priešingai, ieškojo palaikymo: „Norėjau leisti laiką su šeima ir draugais, kalbėti apie Archie. Viena iš mano didžiausių baimių buvo prarasti prisiminimus, pamiršti jį, ir tai tapo mano susitvarkymo mechanizmu.“

Terapija jiems tapo svarbiu išsigelbėjimu

Emily sako: „Terapija yra nuostabi, nes tai visiškai nevertinanti erdvė. Gali pasakyti viską, kas yra tavo galvoje. Aš vis dar gaunu iš jos didžiulės naudos.“

REKLAMA

George priduria: „Mes su Josh’u augome kartu, ir jis buvo natūralus pasirinkimas būti Archie krikštatėviu. Matyti Archie vardą ant vėliavos ugnikalnio viršūnėje, kai Josh pasiekė tikslą – koks ypatingas dalykas.“

Emily ir George įkūrė „The Baby Loss Club“, siekdami padėti kitiems, išgyvenantiems kūdikio netektį.

Emily teigia: „Norėjome sukurti vieno langelio pagalbos platformą, nes terapijos laukimo eilės yra labai ilgos, o mes nenorime, kad taip būtų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jų tikslas – „finansuoti 1 000 terapijos seansų, o vėliau – dar daugiau.“

Ji priduria: „Sielvartas yra beviltiškas, labai izoliuoja ir yra vienišas. Būčiau labai norėjusi turėti išgyvenimo įrankių rinkinį ir prieinamą internetinę bendruomenę su galimybe gauti bet kokią terapijos formą.“

Emily taip pat dalijasi svarbia patirtimi: „Vaiko netektis – vienas sunkiausių išgyvenimų, o turėti kūdikį po tokios netekties yra labai sunku. Jaučiama nuolatinė baimė prisirišti prie kūdikio, bijant, kad kažkas gali nutikti.“

Emily ragina kitus: „Jei išgyvenate kūdikio netektį, jūs nesate vieni. Pasinaudokite visa pagalba ir raskite savo terapiją. Kiekvieno terapija atrodo skirtingai, bet ji labai svarbi.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų