Tėvai išgyvena košmarą: neteko neseniai gimusio mažylio

Jungtinėje Karalystėje kasmet nuo SIDS miršta apie 200 kūdikių, skelbė mirror.co.uk.
Skaudi netektis
Pora iš Londono įkūrė „The Baby Loss Club“ – iniciatyvą, kurios tikslas tapti „vieno langelio“ centru pagalbai netekus vaiko. Jų pastangas remia Archie krikštatėvis Joshua Pattersonas, buvusi „Made in Chelsea“ žvaigždė.
Emily pasakoja: „Archie gimė labai geros kūno masės. Gimdymas buvo natūralus, praėjo labai sklandžiai, o nuo tada jis buvo tiesiog nuostabus.“
Bella, jų vyresnioji dukra, kuri buvo apie 18 mėnesių, kai gimė Archie, „šiek tiek pavydėjo, bet jį be galo dievino. Ji vadindavo jį savo mažyliu, mėgdavo jį laikyti, padėdavo maitinti ir keisti.“
Nors Archie šiek tiek kosėjo, gydytojai patikino, kad jis yra „stiprus mažas berniukas“ ir „visiškai sveikas.“ Tačiau po kelių dienų Archie netikėtai mirė miegodamas.
Emily prisimena: „Apie 2 valandą nakties prabudau su didžiuliu siaubu. Pasižiūrėjau į Archie lopšyje – jis buvo labai šaltas. Paėmiau jį ir nubėgau pas George’ą šalia, šaukiau: „Archie mirė.“
Greitosios medikai atvyko greitai ir, deja, „pastarąsias kelias valandas jie bandė viską, bet nebuvo nė menkiausio gyvybės ženklo.“
Ligoninėje Emily jautėsi visiškai prislėgta: „Sėdėjau ant grindų. Žmonės bandė su manimi kalbėtis, bet negalėjau suprasti, ką jie sako.“
Gydytojai paprašė leidimo išjungti gyvybės palaikymo aparatus, ir ji sutiko. „Slaugytoja įteikė mums dėžutę su Archie plaukų sruoga, taip pat padarė jo pėdučių atspaudus. Turėjome galimybę atsisveikinti, bet aš to nepadariau, nes negalėjau priimti fakto, kad jis mirė.“
Emily sako: „Mes visada matysime Archie kaip žvaigždę danguje. Kiekvienas jo krikštatėvio Joshua žingsnis maratono metu, kylant ugnikalniu, jį vis artino prie Archie.“
Sielvartas buvo galingas ir skirtingas abiem tėvams. Emily jautėsi izoliuota: „Norėjau, kad pasaulis mane prarytų ir kad nieko nematyčiau.“
George, priešingai, ieškojo palaikymo: „Norėjau leisti laiką su šeima ir draugais, kalbėti apie Archie. Viena iš mano didžiausių baimių buvo prarasti prisiminimus, pamiršti jį, ir tai tapo mano susitvarkymo mechanizmu.“
Terapija jiems tapo svarbiu išsigelbėjimu
Emily sako: „Terapija yra nuostabi, nes tai visiškai nevertinanti erdvė. Gali pasakyti viską, kas yra tavo galvoje. Aš vis dar gaunu iš jos didžiulės naudos.“
George priduria: „Mes su Josh’u augome kartu, ir jis buvo natūralus pasirinkimas būti Archie krikštatėviu. Matyti Archie vardą ant vėliavos ugnikalnio viršūnėje, kai Josh pasiekė tikslą – koks ypatingas dalykas.“
Emily ir George įkūrė „The Baby Loss Club“, siekdami padėti kitiems, išgyvenantiems kūdikio netektį.
Emily teigia: „Norėjome sukurti vieno langelio pagalbos platformą, nes terapijos laukimo eilės yra labai ilgos, o mes nenorime, kad taip būtų.“
Jų tikslas – „finansuoti 1 000 terapijos seansų, o vėliau – dar daugiau.“
Ji priduria: „Sielvartas yra beviltiškas, labai izoliuoja ir yra vienišas. Būčiau labai norėjusi turėti išgyvenimo įrankių rinkinį ir prieinamą internetinę bendruomenę su galimybe gauti bet kokią terapijos formą.“
Emily taip pat dalijasi svarbia patirtimi: „Vaiko netektis – vienas sunkiausių išgyvenimų, o turėti kūdikį po tokios netekties yra labai sunku. Jaučiama nuolatinė baimė prisirišti prie kūdikio, bijant, kad kažkas gali nutikti.“
Emily ragina kitus: „Jei išgyvenate kūdikio netektį, jūs nesate vieni. Pasinaudokite visa pagalba ir raskite savo terapiją. Kiekvieno terapija atrodo skirtingai, bet ji labai svarbi.“
