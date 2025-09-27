Užgeso dviejų vaikų mamos Kristinos gyvybė: jos istorija palietė daugelio širdis

Socialiniame tinkle paviešintos atsisveikinimo detalės su dviejų vaikų mama.
Netektis
Su velione bus galima atsisveikinti kitą savaitę.
„Vakar mus paliko mylima Kristina Santos.
Liūdime. Su dėkingumu visada prisiminsime jos tyrą gerumą, neišmatuojamą meilę ir begalinę stiprybę kovojant.
Atsisveikinti galima spalio 5 d. (sekmadienį):
Nuo 9:00 – REKVIEM laidojimo namuose (Jonavos g. 41A, Kaunas).
11:30 – urnos išlydėjimas.
12:00 – Šv. Mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
Po Šv. Mišių laidotuvės vyks Petrašiūnų kapinėse“, – nurodoma feisbuke.
Primename, kad praėjusiais metais pradėjo plisti vėžiu sergančios Kristinos Santos istorija.
Rimanto Kaukėno paramos grupės „Facebook“ paskyroje – jaudinanti istorija apie mamą.
„Kristina – dviejų nuostabių vaikučių mama. Pirmąjam buvo vos treji, kai moteris laukėsi antrojo berniuko. Nėštumas buvo sudėtingas, o pykinimas lydėjo iki pat paskutinio nėštumo trimestro.
Tuo metu gydytojai ir artimieji siūlė įvairiausius metodus šiems simptomams sumažinti, nes buvo manoma, jog tai tiesiog nėštumo keliami negalavimai.Visgi, pagimdžius sūnelį pykinimas nesiliovė ir atlikti tyrimai apvertė herojės gyvenimą aukštyn kojomis – ketvirtos stadijos nepagydomas skrandžio vėžys.
Visą gyvenimą Kristina buvo sveika, aktyvi ir gyvenimu besidžiaigianti moteris, tad tokios naujienos jai buvo lyg didžiausias smūgis“, – rašoma „Facebook“ paskyroje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!