TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Užgeso dviejų vaikų mamos Kristinos gyvybė: jos istorija palietė daugelio širdis

2025-09-27 08:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 08:43

Prieš metus socialiniuose tinkluose išplito jaudinanti istorija apie dviejų vaikų vėžiu sergančią mamą Kristiną Santos. Deja, penktadienį pasirodė liūdna žinia – moters gyvybė užgeso.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

2

Socialiniame tinkle paviešintos atsisveikinimo detalės su dviejų vaikų mama.

Netektis

Su velione bus galima atsisveikinti kitą savaitę.

„Vakar mus paliko mylima Kristina Santos.

Liūdime. Su dėkingumu visada prisiminsime jos tyrą gerumą, neišmatuojamą meilę ir begalinę stiprybę kovojant.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinti galima spalio 5 d. (sekmadienį):

Nuo 9:00 – REKVIEM laidojimo namuose (Jonavos g. 41A, Kaunas).

11:30 – urnos išlydėjimas.

12:00 – Šv. Mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Po Šv. Mišių laidotuvės vyks Petrašiūnų kapinėse“, – nurodoma feisbuke.

Primename, kad praėjusiais metais pradėjo plisti vėžiu sergančios Kristinos Santos istorija.

Rimanto Kaukėno paramos grupės „Facebook“ paskyroje – jaudinanti istorija apie mamą.

„Kristina – dviejų nuostabių vaikučių mama. Pirmąjam buvo vos treji, kai moteris laukėsi antrojo berniuko. Nėštumas buvo sudėtingas, o pykinimas lydėjo iki pat paskutinio nėštumo trimestro.

Tuo metu gydytojai ir artimieji siūlė įvairiausius metodus šiems simptomams sumažinti, nes buvo manoma, jog tai tiesiog nėštumo keliami negalavimai.Visgi, pagimdžius sūnelį pykinimas nesiliovė ir atlikti tyrimai apvertė herojės gyvenimą aukštyn kojomis – ketvirtos stadijos nepagydomas skrandžio vėžys.

Visą gyvenimą Kristina buvo sveika, aktyvi ir gyvenimu besidžiaigianti moteris, tad tokios naujienos jai buvo lyg didžiausias smūgis“, – rašoma  „Facebook“ paskyroje.

