  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tėvui pjaunant medį šaka mirtinai prispaudė 5-erių sūnų: šeimos skausmui ribų nėra

2025-09-25 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 13:50

Šeima išgyvena nepakeliamą skausmą – Lenkijoje prispaustas medžio, kurį pjovė jo tėvas, šakos, žuvo 5-metis jų sūnus Antekas (Antoniegas) R. Tėvas buvo įsitikinęs, kad sūnų prižiūri motina, tačiau ji nuėjo į namus, nes dėl pažengusio nėštumo prastai jautėsi.

Žvakė (nuotr. Fotodiena.lt)

Šeima išgyvena nepakeliamą skausmą – Lenkijoje prispaustas medžio, kurį pjovė jo tėvas, šakos, žuvo 5-metis jų sūnus Antekas (Antoniegas) R. Tėvas buvo įsitikinęs, kad sūnų prižiūri motina, tačiau ji nuėjo į namus, nes dėl pažengusio nėštumo prastai jautėsi.

0

Prokuratūra pradėjo šio įvykio tyrimą, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.

Sūnus mirė ant jo užkritus pjaunamo medžio šakai

Tragiškas įvykis nutiko penktadienį, rugsėjo 12 dieną, vienoje iš Naselsko (Mazovijos vaivadija) savivaldybės vietovių. Pultusko apylinkės prokuratūra pradėjo tyrimą dėl berniuko palikimo be priežiūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

5-metis netikėtai pateko į zoną, kur tėvas pjovė medį, ir buvo prispaustas krentančios šakos. Berniukas mirė nuo patirtų sužalojimų.

„Nustatėme, kad prieš pat įvykį nepilnamečiu rūpinosi jo motina. Dėl negalavimų, susijusių su pažengusiu nėštumu, ji nuėjo į namus.

Berniukas, tėvo nurodymu, kartu su dviem kitais vaikais, kuriems buvo 10 ir 11 metų, išėjo namo. Tėvas ėmėsi pjauti medį, augusį greta sklypo.

Vyras buvo įsitikinęs, kad vaikais rūpinasi jo partnerė“, – sakė Elžbieta Edyta Łukasiewicz, Ostrolenkos apygardos prokuratūros atstovė spaudai.

Kažkuriuo momentu Antekas išėjo iš sodybos teritorijos, bet nė vienas suaugusysis to nepastebėjo.

„Berniuką tėvas pastebėjo tik tada, kai jį prispaudė krentanti medžio šaka. Mažametis patyrė daugybinius galvos ir veido sužalojimus.

Vaikas buvo gaivinamas, skubios pagalbos sraigtasparniu nugabentas į Vaikų klinikinę ligoninę Varšuvoje, bet, nepaisant to, vaiko gyvybės išgelbėti nepavyko – jis mirė rugsėjo 13 d.

Buvo atliktas nukentėjusiojo skrodimas. Vaiko mirties priežastis – kaukolės ir smegenų trauma“, – teigė E. E. Łukasiewicz.

