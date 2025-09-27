Pasibeldę į duris, policijos pareigūnai tėvams pranešė skaudžią žinią: istorijos kulminacija atima žadą

Ji paaiškino, kad į jos namus atėjo du policininkai, pranešę, jog Ispanijos pareigūnai rado Nathan mirusį, skelbė mirror.co.uk.
Keista situacija
Abejodamas, ar tai ne „išgalvotas pokštas“, vyras nuvyko pas tėvus su savo pasu, kad įrodytų, jog yra gyvas.
Kitą dieną Nathan kreipėsi į Britanijos konsulatą, kuris paaiškino, kad kažkas jau trejus metus apsimetinėja juo. Paaiškėjo, kad vyras, suklastotais dokumentais, buvo suimtas Barselonoje 2022 metais, nurodęs Nathan vardą ir paso numerį.
Nepaisant to, kaip sukčius gavo jo duomenis, Nathan mano, kad tai gali būti susiję su jo ankstesniu vizitu Barselonoje per bernvakario šventę.
Nathan pasakoja: „Policija gana greitai pasakė, kad aš miriau, ir kad apie tai juos informavo Ispanijos policija – iš karto suprato, kad tai ne aš. Be to, prieš valandą aš buvau parašęs žinutę šeimos grupėje, tad jų galvose jau kilo mintis, kad „jis negali būti miręs“.
Nathan nerimauja dėl pasekmių ateityje: „Mano vienintelis rūpestis yra tas, kad jei išvyksiu į užsienį, mano pasas gali būti užblokuotas arba kitur galiu būti suimtas. Nenoriu, kad taip nutiktų. Esu nekaltas, todėl tai neteisinga. Man tenka dėl viso to jaudintis. Aš tiesiog noriu, kad viskas būtų išspręsta.“
Nathan partnerė Holly West, 31 metų kelionių agentė, savo „TikTok“ įrašu išplatino žinią apie šią „keistą“ situaciją, siekdama įspėti kitus.
Ji pasakojo: „Galvojau, kad jis gali patekti į pavojingą situaciją. Pagalvojau: „tai galėtų būti labai lengvas taikinys – jei kas nors norėtų jį nužudyti, dabar tam būtų tobulas būdas“. Paskambinau Kent policijai ir paaiškinau savo nuogąstavimus, nes norėjau patvirtinti, kad tai tikra. Jie pasakė, kad jau buvo gavę skambutį apie tai anksčiau – tai tikras iškvietimas.“
Nepaisant visų sunkumų, Nathan tikisi, kad Ispanijos pareigūnai pašalins neteisingus įrašus jo vardu, o šeima jau kreipėsi į ispanų advokatą, kad po kelių mėnesių patikrintų galimus kriminalinius įrašus. Jis prisipažįsta: „Tai tiesiog beprotiška – faktas, kad tas vyras buvo rastas Barselonoje po to, kai aš pats ten buvau. Atrodė, tarsi gyvenčiau dvigubą gyvenimą. Galvojau: „ar kažkas atsitiko, kai buvau ten?“, ar „gal vienas iš mano draugų taip pajuokavo?“ Tai tiesiog keista.“
