Be mamos liko du vaikai: vyras iš pradžių galvojo, kad tai – pokštas

„Šokas tiesiog visiškai užvaldė. Pirmoji mano mintis buvo: „Ar tai kokia sąmokslas, pokštas?“, – prisiminė Dale.
Tačiau greitai paaiškėjo, kad tai buvo tragiška realybė – Ruby mirė nuo staigios širdies ritmo sutrikimo (SADS), skelbė mirror.co.uk.
Užgeso mamos gyvybė
Ruby, policijos detektyvė, ką tik pagimdžiusi antrą vaiką Winifred, vis dar buvo aktyvi – ji reguliariai lankė sporto salę ir mėgo bėgioti.
„Ji ką tik pagimdė mūsų antrą vaiką, bet išliko aktyvi. Ji visada eidavo į sporto salę ir labai mėgo bėgioti“, – pasakojo Dale.
Jis negalėjo patikėti, kas vyksta: „Galvojau: „Tai tikrai baisus pokštas, to negali būti.“
Po mirties tyrimas iš pradžių parodė hipertrofinę kardiomiopatiją, tačiau 2024 metų rugpjūtį buvo patvirtinta, kad Ruby mirė nuo SADS – būklės, kai pavojingai nenormalus širdies ritmas sukelia širdies sustojimą.
„Tai išties tragiška ir atrodo staigu, bet yra priežastis, kodėl tai vyksta. Dažnai tai būna genetika“, – sakė Dale.
Dėl rizikos jų vaikams Dale pasirūpino, kad tiek jų penkerių metų sūnus Arthuras, tiek trejų metų dukra Winifred būtų nuolat stebimi kardiologų.
Po tragedijos Dale ėmėsi aktyvios veiklos – jis dalyvavo keliuose labdaros renginiuose, įskaitant 2024 metų „Great North Run“ ir Londono maratoną, o šį spalį planuoja įveikti ultramaratoną, siekdamas atkreipti dėmesį į šią būklę ir surinkti lėšų organizacijai „Cardiac Risk in the Young“.
„Pagrindinis tikslas – didinti informuotumą ir užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybę gauti šią informaciją. Žmonės turi suprasti, kad, nors ir skamba liūdnai, tai nutinka įprastoms šeimoms ir paprastiems žmonėms“, – sakė jis.
Dale pabrėžė, kad „tai nevyksta tik vyresniems nei 60 metų – miršta ir vaikai bei jaunimas. Žmonės netenka vaikų. Tai neturėtų vykti šiais laikais.“
Kaip dalį Ruby atminimo, Dale dalijasi savo veikla „Instagram“ puslapyje „Be More Ruby“.
Jo istorija yra dalis naujos Britanijos Širdies fondo kampanijos, kuri primena, kad Jungtinėje Karalystėje kas tris minutes miršta vienas žmogus dėl širdies ir kraujagyslių ligų.
„Širdies sveikata 2020-ųjų pradžioje blogėjo sparčiau nei bet kuriuo kitu dešimtmečiu per pastaruosius 50 metų, o mirtingumas tarp darbingų žmonių per pastaruosius metus išaugo 18 procentų“, – praneša BHF.
