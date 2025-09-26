Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Mirė Simonian vyras Tigranas Keosajanas

2025-09-26 14:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 14:21

Mirė Rusijos propagandistės Margaritos Simonian vyras, taip pat anksčiau propagandines laidas rengęs Tigranas Keosajanas. Vyras mirė ilgai išbuvęs komos būsenoje, o jo žmona neseniai paskelbė, kad susirgo vėžiu.

Mirė Simonian vyras Tigranas Keosajanas (nuotr. Telegram)

Mirė Rusijos propagandistės Margaritos Simonian vyras, taip pat anksčiau propagandines laidas rengęs Tigranas Keosajanas. Vyras mirė ilgai išbuvęs komos būsenoje, o jo žmona neseniai paskelbė, kad susirgo vėžiu.

T. Keosajanui buvo 59 metai. Jis išgyveno klinikinę mirtį šių metų sausį ir nuo tol neatgavo sąmonės. 2008 ir 2010 jis patyrė du infarktus, problemos su širdies veikla ir nulėmė pablogėjusią jo būklę šįmet. 

Apie savo vyro mirtį paskelbė pati M. Simonian savo „Telegram“ paskyroje.

Garsi propagandininkų šeima Rusijoje

Margarita Simonian – viena pagrindinių Rusijos propagandos veikėjų, žurnalistė ir redaktorė. Ilgametė valstybinio kanalo RT (Russia Today) vyriausioji redaktorė (nuo 2005 m.).

2020 m. tapo ir tarptautinio agentūros „Rossija Segodnia“ televizijos kanalo „Sputnik“ vyriausiąja redaktore. Artima Kremliui, dažnai dalyvauja viešose televizijos „diskusijose“, propagandiniuose šou, kur formuoja naratyvus apie „supuvusius Vakarus“ ir „teisėtą Rusijos kovą“.

2022–2025 m. nuolat viešai ragino stiprinti karinę agresiją prieš Ukrainą, pasisakė už branduolinio ginklo naudojimo galimybę, kartais skleisdama bauginančius scenarijus. Įtraukta į ES, JAV, JK, Kanados ir kitų Vakarų šalių sankcijų sąrašus.

2025-ųjų rugsėjį paskelbė, kad serga vėžiu ir jai buvo atlikta operacija bei netrukus bus taikomas gydymas chemoterapija.

Tigranas Keosajanas – Rusijos režisierius, scenaristas, televizijos laidų vedėjas. Margaritos Simonian vyras. Režisavo filmus ir serialus. Labiau žinomas kaip politinių šou vedėjas, artimas Kremliaus režimui.

Nuo 2010-ųjų pradžios aktyviai įsitraukė į propagandinę veiklą kartu su M. Simonian.

Buvo laidų vedėjas ir komentatorius, garsėjantis aštriais išpuoliais prieš Vakarus, Ukrainą, Kaukazo šalis. Nuolat kartojo Kremliaus naratyvus apie „fašistinę Ukrainą“ ir „Vakarų agresiją prieš Rusiją“.

Buvo įtrauktas į ES, Ukrainos, Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašus. Jam taikomas kelionių draudimas, turto įšaldymas.

2022 m. buvo pranešta, kad jam nebuvo leista atvykti į Kazachstaną dėl neigiamų komentarų apie šią šalį.

