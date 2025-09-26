Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Paviešinti traukinio katastrofos Rusijoje vaizdai

2025-09-26 11:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 11:06

Smolensko regione traukinys rėžėsi į pervažoje netikėtai atsidūrusį sunkvežimį. 18 vagonų nuvažiavo nuo bėgių, šeši iš jų užsidegė.

Smolensko regione traukinys rėžėsi į pervažoje netikėtai atsidūrusį sunkvežimį. 18 vagonų nuvažiavo nuo bėgių, šeši iš jų užsidegė.

1

Avarija įvyko 7:26 vietos laiku (sutampa su Lietuvos laiku) tarp Rudnios ir Golinkos stočių. Sunkvežimio vairuotojas išvažiavo į geležinkelio pervažą prieš pat artėjantį traukinį.

Mašinistas bandė staigiai stabdyti, bet susidūrimo išvengti nepavyko. Dėl avarijos sužaloti mašinistas ir jo padėjėjas. Jie buvo nuvežti į ligoninę. Apie vairuotojo būklę nėra pranešama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Traukiniu vežamas benzinas užsidegė. Į gaisro vietą buvo išsiųsti trys gaisriniai traukiniai ir, kaip pranešė MMS, daugiau nei 40 specialistų ir 10 technikos vienetų. Gaisrininkai gesina šešis vagonus.

 

 

