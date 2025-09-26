Paviešinti traukinio katastrofos Rusijoje vaizdai

Avarija įvyko 7:26 vietos laiku (sutampa su Lietuvos laiku) tarp Rudnios ir Golinkos stočių. Sunkvežimio vairuotojas išvažiavo į geležinkelio pervažą prieš pat artėjantį traukinį.
Mašinistas bandė staigiai stabdyti, bet susidūrimo išvengti nepavyko. Dėl avarijos sužaloti mašinistas ir jo padėjėjas. Jie buvo nuvežti į ligoninę. Apie vairuotojo būklę nėra pranešama.
Traukiniu vežamas benzinas užsidegė. Į gaisro vietą buvo išsiųsti trys gaisriniai traukiniai ir, kaip pranešė MMS, daugiau nei 40 specialistų ir 10 technikos vienetų. Gaisrininkai gesina šešis vagonus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!