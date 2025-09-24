Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui

Apie tai, kad valdžia svarsto būtent tokį PVM padidinimą, siekdama sumažinti biudžeto deficitą dėl išpūstų karinių išlaidų, rugsėjo viduryje pirmasis pranešė „The Bell“.
PVM padidinimas gali duoti biudžetui papildomų pajamų, sudarančių apie 0,5 % BVP, arba 1 trilijoną rublių per metus, tuomet vertino „The Bell“.
Iš esmės PVM yra vartojimo mokestis – didindamos jo tarifą, valdžios institucijos pirmiausia paima pinigus iš gyventojų, nes naujas mokesčių išlaidas verslas įskaičiuoja į kainas ir perkelia pirkėjams. Mokesčio padidinimas gali sustabdyti infliacijos sulėtėjimą, su kuo taip kovoja Rusijos centrinis bankas, vartojimą ir dar labiau sulėtinti ir taip jau beveik nulinį BVP augimą.
Vyriausybė išlaikys dabartinę lengvatinę 10 % PVM normą socialiai reikšmingoms prekėms, bet tuo pačiu metu sumažins pajamų ribą nuo 60 iki 10 mln. rublių, kurią viršijus smulkusis verslas tampa PVM mokėtoju vietoj palankesnio supaprastinto apmokestinimo režimo.
„Galutinis vartotojas jį moka“
„Oligarchų profsąjungos“ vadovas įspėjo apie kainų augimą dėl PVM padidinimo. Po galimo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidinimo Rusijoje, kurį svarsto Rusijos vyriausybė, seks naujas kainų šuolis. Apie tai pareiškė Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos vadovas Aleksandras Šochinas, kuris PVM padidinimą pavadino „labiausiai nemalonia naujove verslui ir gyventojams“.
„Tai gali lemti, kad, nors jis [PVM] ir kompensuojamas grandinėje, galutinis vartotojas jį apmoka, o tai reiškia, kad, be kita ko, padidės mažmeninės kainos. Vėl infliacija, vėl palūkanų normų didinimas ir taip toliau“, – cituojamas A. Šochinas „The Moscow Times“.
Trumpas: Rusijos ekonominė padėtis yra labai sunki
JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su V. Zelenskiu metu pareiškė, kad Ukraina galėtų atgauti visą savo teritoriją, kurią nuo karo pradžios užėmė Rusija. Tokią išvadą jis padarė „susipažinęs su Rusijos ekonomine padėtimi“.
D. Trumpas teigė, kad jo pozicija pasikeitė, kai jis susipažino su Ukrainos ir Rusijos karine ir ekonomine padėtimi ir ją visiškai suprato.
JAV toliau tieks ginklus NATO, su kuriais Aljanso partneriai gali daryti „ką nori“, įraše teigė D. Trumpas.
JAV pastaruoju metu netiekė ginklų Ukrainai iš savo atsargų, tačiau sudarė galimybes Europos NATO šalims pirkti ginklus JAV ir perduoti juos Kyjivui.
Pranešime D. Trumpas taip pat griežtai sukritikavo Rusiją. Šalis trejus metus kariauja „betikslį karą“, kurį „tikra karinė galia“ būtų laimėjusi per savaitę, teigė jis.
