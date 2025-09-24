Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui

2025-09-24 09:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-24 09:29

Rusijos finansų ministerija pateikė vyriausybei 2026–2028 m. biudžeto projektą, kuriame siūloma padidinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo dabartinių 20 % iki 22 %, teigiama ministerijos spaudos tarnybos pranešime. Visų pirma tai būtina, kad būtų galima finansuoti gynybos biudžeto išlaidas, pažymima „The Bell“. 

Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

Rusijos finansų ministerija pateikė vyriausybei 2026–2028 m. biudžeto projektą, kuriame siūloma padidinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo dabartinių 20 % iki 22 %, teigiama ministerijos spaudos tarnybos pranešime. Visų pirma tai būtina, kad būtų galima finansuoti gynybos biudžeto išlaidas, pažymima „The Bell“. 

REKLAMA
0

Apie tai, kad valdžia svarsto būtent tokį PVM padidinimą, siekdama sumažinti biudžeto deficitą dėl išpūstų karinių išlaidų, rugsėjo viduryje pirmasis pranešė „The Bell“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PVM padidinimas gali duoti biudžetui papildomų pajamų, sudarančių apie 0,5 % BVP, arba 1 trilijoną rublių per metus, tuomet vertino „The Bell“.

REKLAMA
REKLAMA

Iš esmės PVM yra vartojimo mokestis – didindamos jo tarifą, valdžios institucijos pirmiausia paima pinigus iš gyventojų, nes naujas mokesčių išlaidas verslas įskaičiuoja į kainas ir perkelia pirkėjams. Mokesčio padidinimas gali sustabdyti infliacijos sulėtėjimą, su kuo taip kovoja Rusijos centrinis bankas, vartojimą ir dar labiau sulėtinti ir taip jau beveik nulinį BVP augimą.

REKLAMA

Vyriausybė išlaikys dabartinę lengvatinę 10 % PVM normą socialiai reikšmingoms prekėms, bet tuo pačiu metu sumažins pajamų ribą nuo 60 iki 10 mln. rublių, kurią viršijus smulkusis verslas tampa PVM mokėtoju vietoj palankesnio supaprastinto apmokestinimo režimo.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Galutinis vartotojas jį moka“ 

„Oligarchų profsąjungos“ vadovas įspėjo apie kainų augimą dėl PVM padidinimo. Po galimo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidinimo Rusijoje, kurį svarsto Rusijos vyriausybė, seks naujas kainų šuolis. Apie tai pareiškė Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos vadovas Aleksandras Šochinas, kuris PVM padidinimą pavadino „labiausiai nemalonia naujove verslui ir gyventojams“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai gali lemti, kad, nors jis [PVM] ir kompensuojamas grandinėje, galutinis vartotojas jį apmoka, o tai reiškia, kad, be kita ko, padidės mažmeninės kainos. Vėl infliacija, vėl palūkanų normų didinimas ir taip toliau“, – cituojamas A. Šochinas „The Moscow Times“.

Trumpas: Rusijos ekonominė padėtis yra labai sunki

JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su V. Zelenskiu metu pareiškė, kad Ukraina galėtų atgauti visą savo teritoriją, kurią nuo karo pradžios užėmė Rusija. Tokią išvadą jis padarė „susipažinęs su Rusijos ekonomine padėtimi“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas teigė, kad jo pozicija pasikeitė, kai jis susipažino su Ukrainos ir Rusijos karine ir ekonomine padėtimi ir ją visiškai suprato.

JAV toliau tieks ginklus NATO, su kuriais Aljanso partneriai gali  daryti „ką nori“, įraše teigė D. Trumpas.

JAV pastaruoju metu netiekė ginklų Ukrainai iš savo atsargų, tačiau sudarė galimybes Europos NATO šalims pirkti ginklus JAV ir perduoti juos Kyjivui.

Pranešime D. Trumpas taip pat griežtai sukritikavo Rusiją. Šalis trejus metus kariauja „betikslį karą“, kurį „tikra karinė galia“ būtų laimėjusi per savaitę, teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Europos lyderiai nuščiuvo, sulaukę Trumpo reikalavimo (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai nuščiuvo, sulaukę Trumpo reikalavimo (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų