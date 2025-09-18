Putinui pavaldiniai parūpino nepilnametę meilužę: gavo butą, tėvas – darbą

Ši istorija aprašyta Romano Badanino ir Michailo Rubino knygoje „Caras savo asmeniu“.
Suorganizavo Putino aplinkos veikėjai
Knygos autoriai skirtingu laiku kalbėjosi su keturiais žmonėmis, susijusiais su V. Putino ir A. Harčevos pažintimi. Iš pašnekovų žodžių matyti, kad romanas prasidėjo 2010 m. rudenį ir truko apie metus. Tuo metu A. Harčeva reguliariai važinėjo į Putino rezidenciją netoli Maskvos (tikriausiai turima omenyje Novo Ogariovo).
Susipažinimą surengė žmonės, susiję su judėjimu „Naši“. 2010 m. spalio 7 d., Putino 58-ojo gimtadienio dieną, „Naši“ spaudos sekretorė Kristina Potupčik paskelbė kalendorių su 12 pusnuogių merginų. Dauguma jų buvo Maskvos valstybinio universiteto žurnalistikos fakulteto studentės, tik 17-metė A. Harčeva, kurios nuotrauka buvo patalpinta balandžio mėnesio puslapyje, buvo abiturientė, kuriai tais metais nepavyko įstoti į universitetą. Kalendorius buvo perduotas Putinui kartu su visų merginų kontaktiniais duomenimis, o premjero spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas tuomet viešai patvirtino jo gavimą. Tolimesni įvykiai iki šiol nebuvo žinomi.
Kaip teigia knygos autorių pašnekovai, V. Putinas peržiūrėjo kalendorių ir išreiškė norą susipažinti būtent su A. Harčeva. Per mėnesį mergina gavo skambutį iš premjero aplinkos su pasiūlymu susitikti su vyriausybės vadovu, patikslina vienas iš tos istorijos dalyvių.
Susitikimo organizatoriai bandė pasinaudoti romanu, kad paveiktų V. Putiną. Prieš kiekvieną merginos kelionę pas premjerą ją ruošė – „Nashi“ jai perduodavo savo idėjas ir prašymus V. Putinui. Tačiau knygos autorių pašnekovai neprisimena, kad premjeras bent kartą būtų priėmęs tas idėjas.
Romane dalyvavo iš karto keli žmonės. Erotinio kalendoriaus autoriais buvo vadinami žurnalistikos fakulteto absolventai Vladimiras Tabakas ir Maksimas Perlinas. Idėją jį padovanoti V. Putinui jie suderino su „Naši“ kuratoriais – Vasilijumi Jakemenka, judėjimo įkūrėju ir „Rosmolodež“ vadovu, taip pat Vladislavu Surkovu, tuometiniu pirmuoju prezidento administracijos vadovo pavaduotoju.
Gavo butą, tėvas – darbą
V. Putino santykiai su A. Harčeva baigėsi maždaug po metų. Sutapimas, kad tuo pačiu metu „Naši“ prarado valdžios pasitikėjimą, nes nesugebėjo nieko priešpastatyti Rusijoje prasidėjusiems protestams prieš rinkimų klastojimą ir V. Putino grįžimą į prezidento postą. Galiausiai V. Jakemenko ir V. Surkovas neteko pareigų.
Pati Alisa gavo nemažai dovanų iš V. Putino. Pirma, 2015 m. ji gavo prabangų butą Maskvos centre iš Grigorijaus Bajevskio – šis žmogus yra susijęs su prezidento draugu Arkadijumi Rotenbergu ir apdovanojo kitas su V. Putinu susijusias moteris, įskaitant Aliną Kabajevą. Antra, Alisa tapo MGIMO studente, kur ją, kaip sakė vienas iš pašnekovų, tiesiog „priėmė“.
Trečia, merginos tėvas pradėjo gauti savotišką išpirką už dukrą. 2020 m. Vsevolodas Harčeva buvo priimta į darbą Kremliaus propagandos struktūroje „Dialog“ – jai vadovauja erotinio kalendoriaus autorius Vladimiras Tabakas. Atsižvelgiant į tai, kad Harčevas yra buvęs profesionalus ledo ritulio žaidėjas, vargu ar jis turėjo reikiamą kompetenciją dirbti šioje struktūroje. Remiantis nutekėjusia „Dialog“ ataskaita, pastaraisiais metais merginos tėvas gauna apie 100 tūkstančių rublių (apie 1 tūkst. eurų) per mėnesį.
Dabar A. Harčeva turi savo vyro pavardę – Achilgova, ji vadovauja soliarumui Maskvoje. Ji toliau bendrauja su savo „suteneriais“. Kaip matyti iš nutekėjusių duomenų apie sienos kirtimą, A. Achilgova bent vieną kartą, 2021 m., skrido į Turkiją verslo lėktuvu kartu su Kristina Potupčik.
