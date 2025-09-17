„Vieninteliu karo priešininku“ vadintas Putino aplinkos valdininkas palieka savo pareigas Kremliuje

Pasak A. Dubnovo, D. Kozakas palieka savo pareigas „savo noru“.
„Dmitrijus Kozakas, kuris, remiantis artimų jam žmonių liudijimais, jautė naštą dėl savo dalyvavimo vykstančiuose įvykiuose, matyt, nusprendė, kad būtina palikti valstybės tarnybą, nepaisant to, kad jam buvo žadama prezidento atstovo Šiaurės Vakarų federalėje srityje pareigos...“, – teigia A. Dubnovas.
Rugpjūčio mėnesį laikraštis „The New York Times“ rašė, kad Dmitrijus Kozakas yra vienintelis V. Putino aplinkos priešininkas karui Ukrainoje. Rusijos Saugumo Tarybos posėdyje prieš invazijos pradžią tik Kozakas pasisakė prieš, bet jo kalba nebuvo įtraukta į oficialų posėdžio protokolą, pranešė NYT, remiantis šaltiniais.
D. Kozako pozicija lėmė tai, kad V. Putinas juo nusivylė, dėl ko pareigūnas prarado turėtą įtaką. Rugpjūčio pabaigoje V. Putinas savo dekretu panaikino du prezidentūros padalinius, kuriuos kuravo D. Kozakas – tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis ir pasienio bendradarbiavimo, rašo „Važnyje istoriji“.
