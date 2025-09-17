Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Vieninteliu karo priešininku“ vadintas Putino aplinkos valdininkas palieka savo pareigas Kremliuje

2025-09-17 18:27
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-17 18:27

Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas ir ilgametis Vladimiro Putino bendražygis Dmitrijus Kozakas nusprendė palikti savo pareigas. Apie tai pranešė politologas Arkadijus Dubnovas, remdamasis šaltiniais, vėliau informaciją patvirtino žurnalistas Aleksejus Venediktovas, rašo „Svarbios istorijos“.

Putino aplinkoje išdrįso pasiūlyti užbaigti karą – iškart neteko įtakos, rašoma NYT (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas ir ilgametis Vladimiro Putino bendražygis Dmitrijus Kozakas nusprendė palikti savo pareigas. Apie tai pranešė politologas Arkadijus Dubnovas, remdamasis šaltiniais, vėliau informaciją patvirtino žurnalistas Aleksejus Venediktovas, rašo „Svarbios istorijos".

0

Pasak A. Dubnovo, D. Kozakas palieka savo pareigas „savo noru“.

„Dmitrijus Kozakas, kuris, remiantis artimų jam žmonių liudijimais, jautė naštą dėl savo dalyvavimo vykstančiuose įvykiuose, matyt, nusprendė, kad būtina palikti valstybės tarnybą, nepaisant to, kad jam buvo žadama prezidento atstovo Šiaurės Vakarų federalėje srityje pareigos...“, – teigia A. Dubnovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio mėnesį laikraštis „The New York Times“ rašė, kad Dmitrijus Kozakas yra vienintelis V. Putino aplinkos priešininkas karui Ukrainoje. Rusijos Saugumo Tarybos posėdyje prieš invazijos pradžią tik Kozakas pasisakė prieš, bet jo kalba nebuvo įtraukta į oficialų posėdžio protokolą, pranešė NYT, remiantis šaltiniais.

D. Kozako pozicija lėmė tai, kad V. Putinas juo nusivylė, dėl ko pareigūnas prarado turėtą įtaką. Rugpjūčio pabaigoje V. Putinas savo dekretu panaikino du prezidentūros padalinius, kuriuos kuravo D. Kozakas – tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis ir pasienio bendradarbiavimo, rašo „Važnyje istoriji“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

