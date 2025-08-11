Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino aplinkoje išdrįso pasiūlyti užbaigti karą – iškart neteko įtakos, rašoma NYT

2025-08-11 11:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 11:18

Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Kozakas šįmet siūlė Vladimirui Putinui stabdyti karą ir pradėti taikos derybas, o taip pat ir apriboti rusų spec. tarnybų įgaliojimus, rašoma „The New York Times“. Anksčiau buvo skelbiama, kad D. Kozakas neteko kai kurių savo funkcijų, kurias perėmė kitas V. Putino favoritas administracijoje.

Putino aplinkoje išdrįso pasiūlyti užbaigti karą – iškart neteko įtakos, rašoma NYT (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Kozakas šįmet siūlė Vladimirui Putinui stabdyti karą ir pradėti taikos derybas, o taip pat ir apriboti rusų spec. tarnybų įgaliojimus, rašoma „The New York Times“. Anksčiau buvo skelbiama, kad D. Kozakas neteko kai kurių savo funkcijų, kurias perėmė kitas V. Putino favoritas administracijoje.

REKLAMA
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot NYT šaltinių, D. Kozakas savo kolegoms pranešė, kad V. Putinui pateikė pasiūlymą nutraukti karo veiksmus ir pradėti taikos derybas. Jie pridūrė, kad D. Kozakas taip pat davė suprasti, jog primygtinai ragino V. Putiną vykdyti vidaus reformas, įskaitant griežtesnę Rusijos saugumo struktūrų kontrolę ir nepriklausomos teismų sistemos sukūrimą.

REKLAMA
REKLAMA

D. Kozako pasiūlymai vargu ar turės įtakos Putino pozicijai, nes jį supa daugiausia žmonės, palaikantys jo griežtus reikalavimus Ukrainai, rašo NYT. Tačiau D. Kozako pozicija atspindi dalies Rusijos elito nusivylimą V. Putino nenoru eiti į kompromisą karo klausimu ir vis labiau nekontroliuojama specialiųjų tarnybų valdžia.

REKLAMA

D. Kozakas, gimęs Kirovohrado srityje (Ukraina), buvo ištikimas V. Putino bendražygis nuo tada, kai dirbo Sankt Peterburgo mero administracijoje 1990-ųjų pradžioje. Kai 1999 m. Putinas tapo premjeru, D. Kozakas tapo jo administracijos vadovu. Jis taip pat vadovavo pasirengimui Sočio olimpinėms žaidynėms ir prižiūrėjo Krymo integraciją po aneksijos į Rusiją. Prieš karą Putinas pavedė D. Kozakui vesti derybas su Kyjivu dėl Donbaso.

REKLAMA
REKLAMA

2021 m. gruodžio mėn. būtent D. Kozakas priėmė JAV valstybės sekretoriaus padėjėją Karen Donfried, kuri buvo išsiųsta į Rusiją desperatiškoje pastangoje užkirsti kelią karui, teigiama publikacijoje. Kaip rašė buvęs JAV ambasadorius Maskvoje Johnas Sullivanas, D. Kozakas „pūtė cigaretės su auksiniu filtru dūmus į valstybės sekretoriaus padėjėjos veidą ir dėstė ilgus monologus apie piktą ir klastingą režimą Kyjive“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienintelis Putino administracijoje, kuris prieštarauja karui

Tačiau šiuo metu V. Putino aplinkoje D. Kozakas yra vienintelis aukštas pareigūnas, kuris atvirai kalba apie savo nesutikimą su karu, nors ir neskelbia savo kritikos viešai, teigia NYT šaltiniai. D. Kozakas dalyvavo Rusijos Saugumo Tarybos posėdyje, kuris vyko prieš karą Ukrainoje ir buvo rodomas visose televizijose. Kaip anksčiau pranešė „Agentstvo“, uždaros Saugumo Tarybos posėdžio dalies metu D. Kozakas pasisakė prieš konflikto su Ukraina eskalavimą. Jis taip pat įspėjo apie baisias karo pasekmes, įskaitant įnirtingą Ukrainos pasipriešinimą, pranešė NYT šaltiniai, artimi Kremliui.

REKLAMA

Po invazijos pradžios D. Kozakas privačiai pareiškė, kad atkalbinėjo Rusijos prezidentą nuo šio žingsnio, pranešė NYT šaltiniai, artimi Kremliui, ir D. Kozako kontaktinis asmuo Vakaruose, su kuriuo AP vadovo pavaduotojas surengė keletą susitikimų po karo pradžios. „Pateikite man argumentų“, – dažnai sakė D. Kozakas per šiuos susitikimus. Pasak NYT pašnekovo, D. Kozakas prašė idėjų, kurios galėtų įtikinti V. Putiną pakeisti kursą.

REKLAMA

Ši pozicija D. Kozakui kainavo beveik visus įgaliojimus. Konkrečiai, gegužę Kremliaus santykius su Moldova, Abchazija ir Pietų Osetija pradėjo kuruoti kitas prezidentūros vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenka.

Tuomet Rusijos informavimo priemonėse, įskaitant ir Kremliaus kuruojamas, buvo skelbiama, kad esminiai pokyčiai susiję su tolesniu „išorės kontūro“, t. y. užsienio politikos klausimų, funkcijų perdavimu iš Dmitrijaus Kozako kitiems administracijos atstovams.

Skirtingais metais V. Putino „pareigų perėmėjais“ buvo įvardijami įvairūs Rusijos veikėjai, įskaitant ir tą patį D. Kozaką. Be jo pastaraisiais metais buvo minimi premjeras Michailas Mišustinas, vicepremjeras Dmitrijus Patruševas, jau minėtas administracijos atstovas Sergejus Kirijenka, Maskvos meras Sergejus Sobianinas ir Valstybės tarybos sekretorius Aleksejus Diuminas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gardas
Gardas
2025-08-11 11:53
O ne vardas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų