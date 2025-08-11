Putino aplinkoje išdrįso pasiūlyti užbaigti karą – iškart neteko įtakos, rašoma NYT

Anot NYT šaltinių, D. Kozakas savo kolegoms pranešė, kad V. Putinui pateikė pasiūlymą nutraukti karo veiksmus ir pradėti taikos derybas. Jie pridūrė, kad D. Kozakas taip pat davė suprasti, jog primygtinai ragino V. Putiną vykdyti vidaus reformas, įskaitant griežtesnę Rusijos saugumo struktūrų kontrolę ir nepriklausomos teismų sistemos sukūrimą.
D. Kozako pasiūlymai vargu ar turės įtakos Putino pozicijai, nes jį supa daugiausia žmonės, palaikantys jo griežtus reikalavimus Ukrainai, rašo NYT. Tačiau D. Kozako pozicija atspindi dalies Rusijos elito nusivylimą V. Putino nenoru eiti į kompromisą karo klausimu ir vis labiau nekontroliuojama specialiųjų tarnybų valdžia.
D. Kozakas, gimęs Kirovohrado srityje (Ukraina), buvo ištikimas V. Putino bendražygis nuo tada, kai dirbo Sankt Peterburgo mero administracijoje 1990-ųjų pradžioje. Kai 1999 m. Putinas tapo premjeru, D. Kozakas tapo jo administracijos vadovu. Jis taip pat vadovavo pasirengimui Sočio olimpinėms žaidynėms ir prižiūrėjo Krymo integraciją po aneksijos į Rusiją. Prieš karą Putinas pavedė D. Kozakui vesti derybas su Kyjivu dėl Donbaso.
2021 m. gruodžio mėn. būtent D. Kozakas priėmė JAV valstybės sekretoriaus padėjėją Karen Donfried, kuri buvo išsiųsta į Rusiją desperatiškoje pastangoje užkirsti kelią karui, teigiama publikacijoje. Kaip rašė buvęs JAV ambasadorius Maskvoje Johnas Sullivanas, D. Kozakas „pūtė cigaretės su auksiniu filtru dūmus į valstybės sekretoriaus padėjėjos veidą ir dėstė ilgus monologus apie piktą ir klastingą režimą Kyjive“.
Vienintelis Putino administracijoje, kuris prieštarauja karui
Tačiau šiuo metu V. Putino aplinkoje D. Kozakas yra vienintelis aukštas pareigūnas, kuris atvirai kalba apie savo nesutikimą su karu, nors ir neskelbia savo kritikos viešai, teigia NYT šaltiniai. D. Kozakas dalyvavo Rusijos Saugumo Tarybos posėdyje, kuris vyko prieš karą Ukrainoje ir buvo rodomas visose televizijose. Kaip anksčiau pranešė „Agentstvo“, uždaros Saugumo Tarybos posėdžio dalies metu D. Kozakas pasisakė prieš konflikto su Ukraina eskalavimą. Jis taip pat įspėjo apie baisias karo pasekmes, įskaitant įnirtingą Ukrainos pasipriešinimą, pranešė NYT šaltiniai, artimi Kremliui.
Po invazijos pradžios D. Kozakas privačiai pareiškė, kad atkalbinėjo Rusijos prezidentą nuo šio žingsnio, pranešė NYT šaltiniai, artimi Kremliui, ir D. Kozako kontaktinis asmuo Vakaruose, su kuriuo AP vadovo pavaduotojas surengė keletą susitikimų po karo pradžios. „Pateikite man argumentų“, – dažnai sakė D. Kozakas per šiuos susitikimus. Pasak NYT pašnekovo, D. Kozakas prašė idėjų, kurios galėtų įtikinti V. Putiną pakeisti kursą.
Ši pozicija D. Kozakui kainavo beveik visus įgaliojimus. Konkrečiai, gegužę Kremliaus santykius su Moldova, Abchazija ir Pietų Osetija pradėjo kuruoti kitas prezidentūros vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenka.
Tuomet Rusijos informavimo priemonėse, įskaitant ir Kremliaus kuruojamas, buvo skelbiama, kad esminiai pokyčiai susiję su tolesniu „išorės kontūro“, t. y. užsienio politikos klausimų, funkcijų perdavimu iš Dmitrijaus Kozako kitiems administracijos atstovams.
Skirtingais metais V. Putino „pareigų perėmėjais“ buvo įvardijami įvairūs Rusijos veikėjai, įskaitant ir tą patį D. Kozaką. Be jo pastaraisiais metais buvo minimi premjeras Michailas Mišustinas, vicepremjeras Dmitrijus Patruševas, jau minėtas administracijos atstovas Sergejus Kirijenka, Maskvos meras Sergejus Sobianinas ir Valstybės tarybos sekretorius Aleksejus Diuminas.
