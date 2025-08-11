Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“

2025-08-11 08:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 08:59

Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą Europos lyderiai vėl bando apsaugoti Ukrainą ir kompensuoti JAV paramą, tačiau, atrodo, jų pastangų nepakaks realiems rezultatams pasiekti, rašo leidinys „The Times“.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
17

Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą Europos lyderiai vėl bando apsaugoti Ukrainą ir kompensuoti JAV paramą, tačiau, atrodo, jų pastangų nepakaks realiems rezultatams pasiekti, rašo leidinys „The Times".

Sekmadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad Europa turi „aktyviau veikti ir prisiimti svarbesnį vaidmenį“ remiant Ukrainą šiai besiginant nuo okupantų agresijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Akivaizdu, kad net jei Europa tvirtai laikysis savo diplomatinės pozicijos, ji neturi pakankamai jėgų, kad paremtų Kyjivą derybose dėl palankių būsimo taikos susitarimo sąlygų arba užtikrintų ugnies nutraukimo režimo laikymąsi“, – rašo leidinys.

Visų pirma, vadinamoji „norinčiųjų koalicija“ vargu ar pateisins pradinius lūkesčius dėl 64 tūkst. karių dislokavimo Ukrainoje.

Tai žymiai mažiau nei 200 tūkst. karių, kurie, pagal preliminarius Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vertinimus, yra būtini norint užtikrinti patikimą taiką ir išvengti naujo Rusijos puolimo po ugnies nutraukimo susitarimo pasirašymo. Ekspertai šį skaičių vertina artimesniu 600 tūkst. karių.

Šiuo metu Didžioji Britanija ir Prancūzija yra vienintelės šalys, kurios skyrė tam tikrą karių skaičių. Pranešama, kad Suomija yra susirūpinusi, kad bet koks dislokavimas „susilpnins“ jos pačios sienų gynybą, o Lenkija, Ispanija ir Italija aiškiai leido suprasti, kad ten karių nesiųs.

Karinė parama Ukrainai

Tuo tarpu, pagal Vokietijos Kylio universiteto duomenis, finansine prasme Europa aplenkė JAV ir tapo didžiausia pagalbos Ukrainai teikėja birželio mėnesį, skirdama apie 72 mlrd. eurų karinės pagalbos, palyginti su 65 mlrd. eurų, skirtų JAV.

Tačiau JAV tiekia moderniausią ir pažangiausią įrangą, įskaitant pažangias oro gynybos sistemas ir aukšto tikslumo ginkluotę. Didžioji dalis Europos pagalbos skiriama JAV pagamintų ginklų pirkimui, o tai pabrėžia jos priklausomybę nuo šios šalies, pažymi „The Times“.

„Europa galėtų pasiūlyti paskatas, pavyzdžiui, atšaukti Rusijos turto įšaldymą kaip mainų kortą bet kokiam susitarimui. Tačiau tai priklauso nuo to, ar V. Putinas laikys derybas geresniu sprendimu nei karo tęsimas, o tai toli gražu nėra garantuota“.

Kaip pabrėžia leidinys, Europos diplomatinės pastangos „yra reikšmingos, bet be karinės paramos jos gali tapti simbolinės“. Gebėjimas apginti Ukrainos teritorinį vientisumą priklauso nuo tvirto JAV įsipareigojimo tiekti ginklus, karines pajėgas ir rodyti politinę valią.

Europa tikina – Kyjivas vienas neliks

Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutte užtikrino, kad NATO šalys toliau tieks ginklus Ukrainai nepriklausomai nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimo rezultatų.

Be to, Europos lyderiai įtikinėja Vašingtoną sugriežtinti sankcijas prieš Maskvą, kad būtų galima paveikti jo susitikimo su Putinu rezultatus.

